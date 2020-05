En Debate: Regresó el futbol a Alemania, ¿fue buena idea?

El pasado sábado, la Bundesliga se convirtió en el primero de los grandes campeonatos europeos en reanudarse tras quedar suspendido a mediados de marzo como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.

La vuelta del futbol fue posible tras decidir el gobierno de Angela Merkel levantar las medidas de confinamientos y restricciones impuestas para contener la pandemia.

Los futbolistas están siendo sometidos con frecuencia a los test de detección del nuevo coronavirus, los partidos se disputan sin público y los suplentes deben llevar mascarillas, entre otras medidas de higiene.

Foto: AFP

Alemania ha registrado 175 mil 210 casos de Covid-19, que ha provocado más de ocho mil fallecidos.

Pese a esta situación sanitaria, los clubes de la Bundesliga quieren completar la temporada antes del 30 de junio con el fin de no perder 300 millones de euros en derechos de televisión.

Al tiempo que muchas otras disciplinas deportivas tienen un horizonte negro al no saber cuándo se reanudarán sus competiciones, el regreso del futbol ha levantado polémica.

Jonas Schmidt-Chanasit

Virólogo del Instituto Berhard-Nocht de Hamburgo

“La pausa en las competiciones futbolísticas tuvo que haberse prolongado hasta 2021. Ni siquiera a puerta cerrada son seguros los partidos porque tienen el potencial de que la gente se reúna en sus casas a verlos".

Rainer Koch

Presidente del equipo Baviera

“Un fin de semana con futbol es mucho más llevadero que un fin de semana sin futbol. Además, no habrá público en el estadio en las 9 jornadas que faltan. Ya urgía regresar a jugar”.

Foto: AFP

Encuesta oficial de la Bundesliga

“La mayoría de los alemanes, el 66% de los encuestados a nivel nacional, se oponen a la reanudación de los partidos. No los ven seguros y serán el inicio de un regreso a los contagios sociales”.

Periodistas deportivos alemanes

“Si el campeonato germano, suspendido desde el 13 de marzo, logra acabarse antes del 30 de junio, el pago de los derechos televisivos por importe de unos 300 millones de euros será desbloqueado”.

Federación Alemana de Futbol

“Los jugadores y técnicos serán sometidos a test de detección del Covid-19 cada tres días, por lo que estima en 20 mil pruebas las necesarias para asegurar que los partidos se disputen sin riesgos”.

Foto: AFP

Revista Kicker

"Naturalmente no son partidos normales, pero ¿qué es normal en tiempos del coronavirus? Ni la compra en un supermercado ni la visita a un restaurante. Es mejor que haya partidos a puerta cerrada a que no haya; la pelota rueda otra vez".

Fredi Bobic

Director deportivo del Eintracht Fránkfurt

"Entiendo que hay quien diga que no entiende que se pueda volver al futbol mientras sus hijos todavía no pueden volver a las guarderías. No estoy seguro de que haya estado bien regresar ya”.

Foto: AFP

Markus Söder

Presidente del ministerio bávaro

"(Durante los juegos de regreso del futbol) se notaron varias violaciones de la política médica de la liga; hubo festejos excesivos y hasta besos entre los jugadores. Si los expertos en salud han hecho esas sugerencias, si la liga con grandes gastos e ideas inteligentes ha trabajado en conceptos, hay que cumplir las reglas. O se hace eso, o se suspende la Liga”.

Dynamo Dresden

Equipo de segunda división alemana

“(A un día de regresar a jugar) Informamos que el equipo completo fue puesto en cuarentena durante 14 días después de que dos jugadores dieron positivo a la prueba de Covid-19; no está claro cuándo volveremos a la actividad”.