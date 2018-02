Equipos del Ascenso mandan mensaje contundente a FMF

Tras la posibilidad de eliminar el descenso en la Liga MX durante los próximos años, los equipos y varios jugadores del ascenso, comenzaron a unirse y manifestarse en redes sociales para que escuchen su postura.





Con el lema “FMF: Mi Pasión no es negociable, que el descenso y el ascenso se decida en la cancha, no en el escritorio”, decidieron hacerse notar.





Eso no fue todo, en el estadio Carlos Vega Villalba durante el Mineros vs. Atlante, en el estadio Alberto “Chivo” Córdoba en el Potros UAEM vs. Cimarrones y en el Marte R. Gómez durante el Correcaminos vs. Murciélagos, los jugadores se mezclaron en el centro del campo como forma de protesta a la idea que tienen los equipos de la Primera División.









El tema todavía tiene mucha cuerda y los próximos días serán importantes para frenar esa propuesta.