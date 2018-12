Miguel Herrera manda un fuerte mensaje a Peláez

A un día de que se realice el primer encuentro de la gran final de la Liga MX, Miguel Herrera no ha parado de mandar mensajes para calentar la serie y en esta ocasión se lo mandó a Ricardo Peláez, quien es Presidente Deportivo de Cruz Azul.

En charla con ESPN, el Piojo no se tentó el corazón para decir que los directivos no ganan los títulos, a pesar de que fuera su compañero de trabajo tanto en América como en la Selección Mexicana.



“Ningún director deportivo gana partidos, los directores deportivos están para poder armar equipos importantes, para apoyar al técnico en muchas cosas, ni los técnicos, los únicos que ganan partidos y tienen la determinación de llegar a los objetivos son los jugadores”, dijo Miguel Herrera.

El entrenador de América siguió y dijo que Peláez ha hecho un gran trabajo, pero que el mérito también es de Pedro Caixinha, quien ha sido el encargado de dirigir a los jugadores a una final más para Cruz Azul.

“Él (Peláez) por supuesto ha apoyado para armar un gran plantel, ha convencido al dueño de gastar una gran cantidad de dinero para armar este gran equipo que han hecho, pero no podemos dejar a un gran lado el trabajo que ha hecho Pedro Caixinha, ha sido un gran armado de este equipo, diseñándolo para conseguir objetivos, claro que se ha encontrado un gran apoyo en Ricardo, en armar este plantel”.

Finalmente, Herrera desmintió que la Máquina pudiera tener una ventaja por conocer al América luego de trabajar con ellos durante muchos años.

“De que conozca a los jugadores de América, pues no hay muchos que estuvieron con Ricardo, el único jugador que viene desde la final de aquella vez de ese partido épico es Paul Aguilar, desde entonces no te podría decir que hoy en día Ricardo conozca al cien por ciento, no tuvo a Emanuel, a Guido, a la gente de adelante que hoy estoy usando, a Mateus, hay un equipo diseñado completamente diferente a lo que dejó en América, si este equipo siguiera manteniendo ese nivel que en algún momento alcanzó no hubiera salido la gente, técnico, directivos, algunos jugadores, tengo otro plantel completamente distinto, diseñado a lo que yo pretendo”, sentenció Miguel.





