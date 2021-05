Finalmente confirman a El Piojo Herrera como nuevo DT de Tigres

La nueva era de los Tigres comenzó y, además de la incorporación del francés Thauvin, el equipo regiomontano ahora hizo oficial la llegada de Miguel Herrera al banquillo del equipo.

Nahuel Guzmán, uno de los jugadores más emblemáticos de Tigres, fue el encargado de presentar a El Piojo como nuevo entrenador del equipo.

En sus primeras declaraciones como entrenador de los Universitarios, el técnico mexicano lanzó un dardo contra los detractores de los Tigres y de él: "Le vamos a seguir cayendo gordos a todos porque somos ganadores".

A través de un directo en Instagram, el “Patón” convivió de forma breve con Herrera. Intercambiaron sus puntos de vista, pero el ex entrenador del América le garantizó al guardameta y a la afición que la década que viene será igual de exitosa como ya la vivieron.

Muy emocionado y comprometido de iniciar este nuevo reto con @TigresOficial ¡Vamos con todo! #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/2mRGeUAA7w — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) May 20, 2021

“Les digo a todos que estoy ilusionado y contento de llegar a esta institución. Me gusta tener un equipo bien estructurado. Hay que agradecer lo que dejó Ferretti. En este equipo no hay crisis, sólo se finalizó un ciclo. Agradezco todo lo que lograron anteriormente. Me pusieron la vara muy alta y ahora la debemos poner más arriba. Debemos integrarnos lo más rápido posible. La U va a ser un equipo muy exitoso en esta década”, dijo.

Guzmán cuestionó a su nuevo entrenador respecto a sus gustos y lo que planteará para el equipo en el campo. Miguel destacó que buscarán ser un equipo protagonista y más vertical, para poder sumar la mayor cantidad de hombres en la ofensiva.

“Trato de que el equipo juegue bien. que la pelota sea nuestra. Me gusta ser tan vertical. Llegar al área sin tantos toques y con más gente. Ya trabajaremos en cancha. Ayuda mucho saber que tenemos un portero que maneja la pelota con los pies. Me gusta generar mucho la competencia interna en todos los puestos. Eso es lo que vamos a buscar, que el equipo sea lo que ya hicieron”, compartió.

Futbol ¡Cristiano Ronaldo, campeón de todo! Se ha coronado en España, Inglaterra e Italia

El Piojo también aprovechó para confesar que aún no recorre cada pasillo de sus nuevas instalaciones. Admitió que las ubica y las recuerda porque algún día entrenó en las mismas, pero dejó claro que ya tendrá tiempo en estos días para familiarizarse.

“Las conozco, porque alguna vez nos las prestaron. Me falta un poco, pero apenas llegué a la ciudad. Feliz con el recibimiento que me dan, pero estos días conoceré las instalaciones. El día siete me tocará presentarme con los jugadores y tocará entrenar todo en cancha”, añadió.

Herrera hizo énfasis en lo que pudo analizar del equipo y el compromiso que siempre existió por parte de todos los jugadores. Fue claro en que deberán correr siempre más que el rival para que todo el trabajo rinda frutos.

“Vamos a trabajar muy bien. Me queda muy claro lo que ya hicieron, porque no paran de correr y de pelear la pelota. Seremos un equipo dinámico que no dejará tomar la pelota a los rivales. El esfuerzo que hacemos es para demostrar que en el campo siempre habrá un esfuerzo”, culminó.