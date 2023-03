Gerard Piqué afirma que será duro e inflexible con Dani Alves, si resulta culpable de violación

El exjugador del Barcelona, Gerard Piqué habló en el programa catalán El Món A RAC 1, sobre la denuncia por violación sexual que enfrenta el futbolista Dani Alves, con quien compartió la cancha cuando ambos jugaban para el Barça.

Piqué se mostró consternado por el proceso que Alves enfrenta con la justicia española, luego de que una joven lo acusara de agredirla sexualmente en la discoteca Sutton de Barcelona, en diciembre pasado.

El ex esposo de Shakira, reconoció que espera que la justicia haga su trabajo, aunque reconoció lo complicado del tema.

"Es un caso complicado, lo conozco y lo aprecio. Todo el caso, para sus compañeros, es muy jodido. Quiero que la justicia haga su trabajo. Hasta que no me digan que lo ha hecho, hay que esperar", dijo Gerard Piqué.

El exfutbolista dijo que cuando supo la noticia, sintió que no conocía a Dani Alves y era algo que nunca habría pensado.

"Lo fácil es decir que es culpable, quiero esperar a lo que diga el juez, y lo que diga hay que acatarlo. Y ayudar a la víctima en el proceso. Es muy complicado. Cuando sale la noticia... Yo como excompañero, la sensación de que no le conoces... te quedas en estado de shock porque dices 'si lo hemos compartido todo'. Lo ves y no lo pensarías nunca", agregó Piqué.

Gerard fue enfático sobre su postura, en caso de que Dani Alves sea declarado culpable, y dijo que él sería duro e inflexible con su antiguo compañero.

"No te lo esperas, es una host*a con la mano abierta. Si ha pasado, hay que ser duro con él y con todo. Yo sería incluso más duro de lo que es ya la justicia. Estoy en contra de la gente del movimiento del sí es sí o es no. Nos tenemos que respetar hombres y mujeres, ojalá un mundo que no pasara esto. Sería inflexible y duro si pasa esto que parece que ha pasado", finalizó Piqué.

Dani Alves continúa en prisión preventiva

La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en prisión preventiva al exdelantero de Pumas, ya que consideran que puede haber un riesgo de fuga, debido a los indicios de criminalidad en torno a los señalamientos.

Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona han desestimado de esta manera el recurso de apelación y el derecho a fianza para Dani Alves, quien se encuentra detenido en el centro penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona.