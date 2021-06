El Tata Martino podría dirigir al Tri Olímpico

Una de las eventualidades que se asoma en el horizonte de la Selección Mexicana es la posibilidad de que Gerardo Martino dirija el compromiso del Tricolor que irá a los Juegos Olímpicos y no su estratega Jaime Lozano, como debería de ser. La principal razón apunta a la solicitud por parte de la empresa que organiza los partidos en Estados Unidos (SUM).

No es la primera vez que esta empresa pone en una encrucijada a la gente de la Federación Mexicana de Futbol. En otras ocasiones también se hizo eco por los contratos que existen y demasiadas quejas por el estado de las canchas en las que México disputa sus duelos amistosos en Estados Unidos.

¡Esa técnica, @DiegoLainez10! ⚽️ 🇲🇽 😎#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/fRRNi8ABDf — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 22, 2021

La situación aún se valora en el seno de los directivos y Gerardo Martino, quien puede tener la última parada. Aunque se esperaba que las Sub-23 jugara ante Nigeria, se optó porque fueran ellos los que salten al campo ante los panameños y prepararse así de mejor forma para la justa olímpica.

En próximos días se anunciará lo que sucederá con esta petición que hizo SUM. Al no haber jugadores del equipo mayor, SUM quiere buscar protegerse a toda costa del rechazo de la gente que pagará un boleto por tratar de observar a sus mayores ídolos en el mundo del balompié.

Por lo pronto, la Selección Nacional se encuentra con sus respectivos entrenamientos a doble sesión en el Centro de Alto Rendimiento, junto a los elementos que asistirán a Tokio 2021. En próximos días harán el viaje al país vecino para poderse asentar y disfrutar antes de pasar a dos competencias que les podrán sacar canas verdes.

Por la misma razón, aún no se sabe un posible cuadro titular para medirse a los panameños, quienes no se tentarán el corazón e intentarán tomar de la mejor manera posible los 90 minutos que tendrán ante una de las potencias de Concacaf. Existe la posibilidad de que el combinado que asistirá a Tokio podría enfrentar a Nueva Zelanda, aunque esto todavía no se confirma y todo queda como una posibilidad.

