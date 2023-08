¡Goodbye, Chivas! El Rebaño fue eliminado de la Leagues Cup

No todos los equipos grandes de la Liga MX estarán en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Chivas decepcionó, el líder del Apertura 2023 estuvo perdido en el Children’s Mercy Park y fracasó en su intención de seguir con vida en el torneo binacional. Lo hecho por América, Cruz Azul y Pumas no pudo igualarlo. El Rebaño Sagrado sólo tenía que ganarle al Sporting Kansas City, pero fue incapaz de hacerlo e incluso sólo remató una vez a la portería. Así fue algo imposible. 0-1 final.

Sin pretextos, sin errores y por una victoria más que obligada. El equipo tapatío se jugó el boleto a la siguiente ronda en Kansas y de inicio dejó clara su postura ofensiva, parecía que podía dominar el encuentro y que en cualquier momento podría abrir el marcador. Un disparo del Pocho Guzmán. La incomodidad de Ricardo Marín al frente. La habilidad de Alexis Vega y el desequilibrio del Piojo Alvarado. Ninguno pudo ser determinante y no preocupó demasiado al portero John Pulskamp.

Te recomendamos: ¡Fuera de Europa! La UEFA expulsa a la Juventus de la Conference League 2023-2024

El equipo de la MLS tardó en reaccionar, pero en cuanto lo hizo se adueñó por completo de todas las acciones y provocó el sufrimiento de la defensiva rojiblanca. La barrida del Pollo Briseño, que el VAR revisó y no marcó como penalti, y el despeje en la línea de gol del Chiquete Orozco tras jugada de Gadi Kinda, fue sólo el preámbulo de lo que se le venía a las Chivas.

A partir de ese momento todo fue una pesadilla para el conjunto mexicano. Guadalajara sufrió, la pasó mal y el primero de Sporting no tardó. Un centro por derecha terminó en los pies de Johnny Rusell. El escocés la prendió de zurda y venció al Tala. Briseño no saltó, Mozo no reaccionó y la consecuencia llegó con el balón en las redes.





https://t.co/fDf177utjc pic.twitter.com/AwnwKKMyZA — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 1, 2023





Todo se le complicó al Rebaño. A pesar de que era el necesitado en suelo norteamericano se respiró más cerca el segundo de Kansas que el primero de los tapatíos, quienes fueron superados en presión y juego, pero no llegó uno más en contra para su fortuna.

Chivas no pudo generar peligro en el complemento, ni cerca estuvo de hacerlo. Lo más importante fue un remate del Chicote Calderón que se fue por un lado. Guadalajara estuvo perdido en todo el campo. El DT Veljko Paunovic sacó a Guti, Vega y Marín, pero Brizuela, Padilla y Cisneros poco pudieron hacer para cambiar algo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Rebaño Sagrado fracasó en la Leagues Cup y no pudo vencer a ningún equipo de la MLS. De esa forma su eliminación se concretó de la peor forma.

Nota publicada en ESTO