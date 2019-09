Héctor Herrera rompe el silencio sobre fiesta del Tricolor previo al Mundial 2018

Una de las grandes polémicas de la Selección Mexicana fue la fiesta que tuvieron los jugadores en México unos días antes de viajar al Mundial de Rusia 2018, donde entre los organizadores se mencionó a Héctor Herrera.

Tras el escándalo, el mediocampista mexicano tuvo que pedir permiso para arreglar asuntos personales previo a la justa.

A más de un año, apenas tocó el tema.

El jugador del Atlético de Madrid asegura que pensó en abandonar a México para poder arreglar sus problemas, pero esto no fue necesario, ya que Juan Carlos Osorio, entonces entrenador, le permitió salir unos días.

Juntos por una nueva aventura y felices por este gran reto con el @Atleti 👨‍👩‍👧‍👦🙌🏻👌🏻 #SiempreJuntos pic.twitter.com/kyXAduBwNf — Héctor Herrera (@HHerreramex) 6 de julio de 2019

“Lo llegué a pensar, pero antes del Mundial yo quería resolver o aclarar mi situación personal, obviamente que era difícil para mí tomar una decisión de esas, por eso tomé la decisión de salir de la concentración y obviamente con el apoyo del míster Osorio intenté arreglar lo que había pasado”, comentó en entrevista para TV Azteca.

“Yo le dije claramente: ‘Profe, si usted no me deja ir a mi casa, yo me voy con toda la pena del mundo, porque para mí lo más importante es mi familia’”, admitió.

Paseo en barco en mi Porto 🌉💏🔝 gracias por la sorpresa pic.twitter.com/ipDJw3jUIt — Héctor Herrera (@HHerreramex) 13 de noviembre de 2018 Paseo en barco en mi Porto 🌉💏🔝 gracias por la sorpresa pic.twitter.com/ipDJw3jUIt — Héctor Herrera (@HHerreramex) 13 de noviembre de 2018

Y agregó: “Fui, ocurrieron las cosas un poco bien, pero después del Mundial no fue pensando en no volver más a la Selección; tomé esa pausa porque creía que era lo más importante para mí, para mi familia, venía un nuevo reto y tengo que conseguir lo más importante que es jugar, para mí el estar aquí es un orgullo”.

Finalmente, HH estuvo en el debut de México ante Alemania, donde el equipo tricolor hizo un gran partido y justamente el mediocampista fue pieza clave en ese juego.