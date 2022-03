Hugo Sánchez y los jugadores que llevaría a Qatar si fuera DT de México

Hugo Sánchez ha expresado muchas veces su deseo de volver a dirigir a la Selección Mexicana, pero ahora le gustaría que le dieran la oportunidad directamente en Qatar, por lo que en un ejercicio, el Pentapichichi reveló qué jugadores llevaría al Tricolor para la aventura mundialista de este 2022.

ESPN le preguntó sobre qué futbolistas serían los que elegiría, donde destacan algunos de los actuales titulares del conjunto azteca.

Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Andrés Guardado y Héctor Herrera formarían parte de los seleccionados de Hugo Sánchez; sin embargo, al cuestionarle sobre Rogelio Funes Mori, el ‘Penta’ aseguró que no lo pondría en su lista.

“No, a él no por lo que ha mostrado en los últimos tiempos. Tal vez dos o tres años atrás sí, pero ahora mismo hay jugadores que están en mucha mejor forma que él”.

#Hilo | @hugosanchez_9 es quizá el futbolista más grande que ha dado México.



Platicamos con el llamado Pentapichichi de algunos temas de los que no suele hablar con frecuencia, como la música, las críticas y las consecuencias de la popularidad.https://t.co/R5hfifJArY — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 1, 2020

Sobre si llevaría a Javier ‘Chicharito’ Hernández, Hugo Sánchez aseguró que él sí contemplaría al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana.

"Por supuesto. Por motivación, jerarquía y situaciones que se puedan presentar a él sí. Raúl (Jiménez), él y hay más jugadores pueden estar, pero por supuesto que sí estaría".

‘Hugol’ también dio a conocer que llevaría a Santiago Giménez a la justa mundialista

Sobre el polémico tema de Juan Pablo Vigón, Sánchez Márquez dijo que es complicado porque solo pueden llevarse 23 jugadores a Qatar 2022.

“Es complicado, porque si van 23 es complicado llevar a mucha gente. Llevo a Vigón y a quién quito, pero Vigón está haciendo méritos”.

Finalmente, Hugo Sánchez dijo que es probable que no llevaría a Marcelo Flores al Mundial de Qatar 2022, debido a que es un jugador muy joven y un entrenador de Selección no puede permitirse experimentar en una justa de este tipo.

“Es muy complejo (llevarlo al Mundial para que Canadá no se lo lleve). Estar experimentado con un jugador que es hasta cierto punto una duda no se puede garantizar. El no llevar a un jugador que está mostrando capacidad, calidad, regularidad y llevar a alguien que no juega con regularidad y en selección podría ser, los Mundiales no es para estar experimentado. Habrá que tener paciencia con él”, fueron las palabras de Hugo sobre sus convocados a Qatar.

