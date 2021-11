Joao Maleck continua proceso en libertad; Tribunal decide no aumentar sentencia

Este martes se dio a conocer que el Tribunal de Alzada del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, decidió no incrementar la pena antes impuesta de tres años, ocho meses y 15 días de prisión al futbolista Joao Maleck, la cual le permitió obtener su libertad condicional.

Anuar García, abogado de la madre de María Fernanda Peña, adelantó a EL OCCIDENTAL que solamente decidió el Tribunal incrementar la reparación del daño.

El litigante adelantó que se presentará un amparo ante instancias federales.

El 23 de junio de 2019 Joao Maleck, provocó un accidente en el cruce de las calles Playa de Hornos e Ingenieros, en Villas de Tepeyac, en Zapopan, en el que su vehículo impactó por la parte trasera al automotor en el que viajaban los recién casados por la iglesia: María Fernanda Peña y Alejandro Castro, quienes se dirigían a prepararse para celebrar su boda civil.

Joao Maleck al salir de la audiencia del pasado 4 de noviembre se dijo tranquilo y señaló, sin dar detalles, que ya tuvo contacto con la mamá de los niños de Alejandro Castro, para ver qué necesidades tienen, aunque la ley, dijo, no lo obliga a ello.

"Ya tuve el acercamiento, ya son cosas que platicamos ella y yo, y estoy muy tranquilo por eso. Es algo que la ley no me obliga a hacer, pero que estoy haciendo porque sé el dolor que ha de tener. Me pongo de su parte y gracias a Dios estoy muy alivianado por hablar con ella y yo creo que ella también".