Jorge Campos, destaca a porteros que compiten en la justa balompédica

Este Mundial de Rusia 2018 ha tenido como particularidad la cantidad de penaltis atajados por los arqueros, así como sus actuaciones en los distintos escenarios de esta nueva edición de la máxima vitrina del balompié internacional.



En ese tenor, el reconocido ex meta de la Selección Nacional Mexicana, el "Brody" Jorge Campos, destacó a algunos porteros que compiten en la justa balompédica, por las presentaciones que han tenido.

“Schmeichel es un gran portero; Muslera está haciendo bien las cosas; Ochoa jugó muy bien. Son porteros que sobresalen, al igual que Cuortois y Neuer, quien siempre ha sido de los mejores", argumentó en tono serio. "Creo que este Mundial es algo especial para los porteros, porque han jugado muy bien y detenido muchos penaltis”, señaló, al tiempo que dibujó su eterna sonrisa, cargada de simpatía y buen humor.

Por otra parte, el llamado “Inmortal” de las canchas confesó que le extrañó que el mítico español Iker Casillas no fuera llamado por España para estar en esta Copa del Mundo y recalcó el legado del actual guardameta de Porto.

“Casillas ha demostrado que es uno de los mejores del mundo. Hubiera estado bien que hubiera venido al Mundial, no sé qué pasó. Es difícil meterse en la cabeza de un técnico", comentó sin tratar de polemizar. "El nombre de Casillas siempre va a estar presente, porque es un peso muy grande. Venga quien venga, estará el recuerdo de Casillas, porque lo ganó todo”, añadió el "Brody", juguetón y risueño.

Aunado a esto, Campos se refirió a la actuación de David de Gea, de quien no dudó que muestre con su club y la propia “Furia Roja” el gran nivel que ve en él, con todo y que tuvo errores macados en Rusia.

“Pasarán unos días, unas semanas y tiene que estar pensando ya en lo que viene. Aquí hablamos de que España se ha quedado fuera de un Mundial, pero yo creo que va a volver con su equipo y lo va a hacer bien. Y luego con la selección, porque tiene nivel”, terminó la leyenda viviente.

Campos y Rodebaugh serán jurados de FIFA

Los ex futbolistas mexicanos de sus respectivas categorías, Andrea Rodebaugh y Jorge Campos, fueron considerados dentro de los paneles de jurados que decidirán a los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards 2018, los cuales se celebrarán el 24 de septiembre.

Jorge Campos fue elegido como jurado para el panel que escogerá al mejor guardameta de 2018, junto a otros grandes representantes de esa posición como Gordon Banks, René Higuita y Peter Schmeichel, según lo informado por la FIFA en su portal en internet.

Por su parte, Rodebaugh, quien disputó el Mundial Femenil en 1999 con México, integrará el panel que designará a la mejor futbolista y a la mejor directora técnica del orbe en este año. La acompañan en su grupo figuras como la china Sun When y la estadounidense Mía Hamm. La ex mediocampista es considerada como una de las mejores futbolistas mexicanas de la historia y actualmente se desempeña como entrenadora del equipo femenil del club Xolas de la ciudad de Tijuana.

En el panel que elegirá al mejor jugador de la campaña 2017-2018 se encuentran estrellas como Kaká, Ronaldo y Carlos Alberto Parreira; así como el astro alemán Lothar Matthäus. Mientras que para elegir al ganador del premio Puskas se encuentran el portero español Iker Casillas, y los también inolvidables Miroslav Klose, David Trezeguet, Alex Scott, Marco van Basten, Aline Pellegrino y Pablo Aimar.

En cada panel, los integrantes elaborarán una lista de 10 candidatos, la cual se anunciará el 23 de julio, y a partir de esa fecha seleccionadores, seguidores, miembros de la prensa, entre otros, votarán para elegir a los mejores.