Jugadores que se negaron al tricolor

La tónica de procesos pasados en la Selección Mexicana se volvió a repetir. Y es que algunos jugadores siguen negándose a los llamados del Tricolor por diferentes razones personales y profesionales. Esta vez, Carlos Vela, Héctor Herrera y Javier Hernández fueron los ausentes. Todos hablaron previamente con Gerardo Martino y le hicieron saber su postura o motivos para no acudir.

En ese tenor, lejos de existir rencillas entre la plantilla nacional, los que sí concentraron para la actividad veraniega respetan las razones de sus compañeros, tal y como lo dijo Jonathan Orozco, quien incluso, aseguró que tienen las puertas abiertas en caso de que más adelante los convoquen de nuevo.

“Sus razones deben tener. A nosotros no nos queda más que acatar lo que dice el profe. Nos ocupamos más de los que estamos y entrenamos para llenarle el ojo al técnico. Si más adelante los convoca o no, es decisión suya. Somos grandes compañeros, tienen sus razones y si regresan, son bienvenidos porque son grandes jugadores. Tienen sus intereses y son respetables. No hay que meternos en los que no están”, expresó el jugador.

En ese mismo tenor, Hugo González recordó que entre los que integrarán el grupo mexicano que irá a Copa Oro, hay futbolistas con la calidad suficiente como para solventar las ausencias, como el caso de Rodolfo Pizarro, uno de los más sobresalientes en el recién terminado torneo Clausura 2019.

“Hay gente que tiene que tomar su papel y suplir las ausencias. Será una oportunidad buena para los que se tomen en cuenta. Hay gente como Pizarro y tenemos que verlo de buena manera. Aprovechar las oportunidades para tomar un lugar”, dijo.

“TATA”, TRANQUILO

Lejos de percibir preocupación o molestia en el técnico Gerardo Martino, los jugadores lo notan en paz con los jugadores que tiene ahora a su disposición y la manera en la que le han respondido en estos días de arduo y constante trabajo.

“Lo veo tranquilo en el aspecto de los grandes jugadores que hay, como trabajan y se matan. Ellos están tranquilos porque hay calidad y físicamente los ponen a tope para lo que viene. Veo que las cosas le salen como pretende, cuenta con elementos como parea hacerlo. No lo veo preocupado por los que no están. Tiene las armas para encarar los amistosos y Copa Oro”, reveló el arquero Jona Orozco.