Juvenal Olmos el nuevo técnico de los Tiburones

Veracruz.- No fue un día cualquiera en el puerto. Ayer por la mañana llegó a Veracruz el nuevo técnico de los Tiburones: Juvenal Olmos. El chileno, a su arribo, mostró su satisfacción por poder emprender un reto que, a decir suyo, es el más importante de su carrera debido a que saldrá de un largo periodo de 11 años sin dirigir.

“Es el reto más importante de mi carrera por como estoy y como vengo. Tengo tranquilidad. Ya no verán a un Olmos tan alocado en muchas cosas, pero con mucho cariño por lo que hago y agradecido de la oportunidad”, comentó a su llegada.

La contratación exprés del estratega chileno no es algo que fuera improvisado. Desde hace una semana, Fidel Kuri invitó a México a Olmos para hacerle conocer sus intenciones y expectativas, mismas que cree poder cumplir.

“Yo fui invitado por él (Kuri) a México para poder ver el partido con Puebla. Quería escuchar cual era la expectativa y creo que podemos cumplirla con el plantel que tiene Veracruz”, comentó, al tiempo de agregar que recibió con agrado la propuesta para dirigir a los Escualos, por lo que no dudó en aceptar, y más con el impulso de sus familiares. “Llegó la invitación y la recibí de manera muy grata para poder venir a mirar y conversar. De ahí en más, me fui ilusionando. Las cuatro mujeres que me sacaron del futbol la vez anterior: mi madre, mi hija, mi hermanita y mi esposa, me dijeron que me merezco terminar mi carrera en donde la hice”, confesó.

Olmos llegó sin contrato al Puerto, fue hasta la tarde cuando firmó, todo en compañía de sus asesores legales. “No he firmado, voy a firmar en la tarde. Es por este campeonato y el que sigue. Vengo con la gente que me acompaña en lo legal y hay muchas cosas que me gustaría comentar, pero ya en otro tiempo”, dijo.

A SACARSE LA ESPINA

Luego de todo este tiempo sin dirigir, Juvenal llegó con ganas de retomar las “cosas pendientes” que dejó en su carrera, por lo que en este nuevo chance quiere mostrar lo que puede aportar mediante un estilo que, a decir suyo, será propositivo para agradar a la tribuna. “Hay cosas pendientes que dejé en mi carrera. Mi trayectoria fue muy corta, apenas siete años donde ininterrumpidamente fue hacia arriba y de pronto se colapsó. Hoy tengo una nueva oportunidad de poder ofrecer dentro de la cancha un futbol que espero que sea agresivo y competitivo; no es nada lirico, vengo a buscar resultados concretos, pero primero tengo que conversar con la gente encargada del tema”, finalizó el nuevo director escualo.





Afición jarocha en contra de Kuri

Los problemas en Veracruz parecen no tener fin. Luego del escándalo entre Fidel Kuri y su ex DT Memo Vázquez por los contratos y la forma de operar del directivo, ahora se suma otro por parte de su afición. Tras los malos resultados, los problemas de descenso y ahora la burla de muchos por el tema extracancha en la está metida el club, un sector de la hinchada escuala pide no asistir más al “Pirata” Fuente, en modo de protesta. A través de Twitter, el grupo Espacio Tiburón, despotricó contra su dueño y le pidió que venda la franquicia y deje de hacerle daño a la institución:

Además, propusieron no ir a la cancha en el próximo juego, en el cual los Tiburones recibirán a las Chivas, en un duelo donde el Luis de la Fuente está acostumbrado al lleno: