¿Quién es Kheira Hamraoui? Campeona de Europa y nueva jugadora de América

La tarde del pasado domingo durante el Clásico Nacional, las Águilas del América presentaron a su último refuerzo para el torneo Apertura 2023, la francesa Kheira Hamraoui, quien llega proveniente del PSG.

Nacida el 13 de enero de 1990 en Francia, Hamraoui comenzó su carrera futbolística con el Instituto Nacional de Futbol Clairefontaine, donde militó durante la temporada 2006-2007 como parte del equipo juvenil.

Posterior a ello, permaneció en la División 1 Féminine de Francia en equipos como Hénin-Beaumont, SanIt Etienne, Paris Saint-Germain y Lyon.

Con el Saint Etienne consiguió su primer título profesional y el único del equipo, siendo éste la Copa Femenina de Francia en 2011.

Con el Lyon, Kheira Hamraoui se convirtió en campeona de Europa al ganar las ediciones 2016-2017 y 207-2018 de la UEFA Women’s Champions League. Además consiguió una liga y una copa de Francia durante las dos temporadas que militó en el equipo.

Para la temporada 2018 la francesa se unió al FC Barcelona, donde compartió vestidor con Andrea Pereira. Con el cuadro catalán conquistó dos ligas, una copa de la reina, una copa de Catalunya, y la UEFA Women´s Champions League de la temporada 2020-2021.

VUELTA AL PSG Y AGRESIÓN EN 2021

Para la temporada 2021-2022, la francesa decidió volver al PSG firmando por dos años, sin embargo, su segunda etapa no fue la que esperaba.

Unos meses después de su llegada al cuadro parisino, el 4 de noviembre de 2021, Kheira Hamraoui fue víctima de una emboscada; dos hombres la atacaron con una barra de hierro en las piernas cusándole graves lesiones, que la mantuvieron alejada de las canchas varios meses.

Los involucrados y posibles sospechosos fueron su compañera de equipo, Aminata Diallo, con quien competía el puesto y el exfutbolista Éric Abidal, por un ajuste de cuentas derivado de una supuesta relación.

La línea de investigación policial siguió a Aminata Diallo. De acuerdo con Le Parisien, el agente de Diallo habría condicionado el fichaje de otra jugadora a cambio de la salida de Hamraoui. Además, el diario francés reveló diversas amenazas de Diallo y su agente contra un directivo del PSG. Actualmente, hay cinco de los implicados detenidos, Diallo estuvo en prisión preventiva pero fue liberada unos días después.

Finalmente, en este 2023, la futbolista terminó su relación con el PSG, a quienes les dejó un mensaje durante su despedida, acusándolos directamente de haberla abandonado. “Esta página, que ha sido la más dolorosa de toda mi carrera, se acaba hoy. A pesar de dos años de estar en un club que me dejó e hizo todo lo posible para sacarme, lidié con esa presión diariamente. Me había prometido a mí misma que cumpliría mi contrato hasta el final y se hizo con ORGULLO y CORAJE. Hoy me voy de este club no con tristeza sino con ORGULLO! ¡¡HASTA NUNCA PARÍS SAN GERMAIN!!“, sentenció.

