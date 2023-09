El mexicano Rodrigo Pacheco debuta con victoria en la Copa Davis

La serie de Copa Davis entre México y China terminó igualada 1-1 en la primera jornada de acciones, donde se presentó el debut de Rodrigo Pacheco Méndez en el torneo a nivel selecciones más antiguo del mundo.

Con apenas 18 años de edad, Pacheco Méndez tuvo que reponerse a un inicio lento donde perdió el primer set. Posteriormente se recuperó de un match point en el segundo, antes de adjudicárselo vía el tiebreak. Ya con la ventaja del momento, y con su rival agotado físicamente, Sun optó por retirarse cuando iban 1-1 en el tercero.

Las altas temperaturas que se sintieron en Mérida le terminaron ayudando al equipo mexicano de Copa Davis.

🏆 El juvenil yucateco Rodrigo Pacheco Méndez 🇲🇽 tuvo un estreno triunfal en la Copa Davis al imponerse este día a Fajing Sun



“Debutar nunca es fácil, y menos en casa. Es fuerte la presión por lo que esperan los demás de ti. Es algo que no es fácil manejar y que tengo que seguir aprendiendo”, comentó el yucateco en la rueda de prensa posterior a su triunfo.

“Tengo que trabajar para que no me afecte lo que dicen de mí. Me preocupo por lo que hablan los demás. Mucha gente te critica hagas lo que hagas, sin percatarse de que nosotros damos lo mejor y entrenamos mil horas. Uno siente la necesidad de ganar para evitar comentarios negativos. Aquí, por fortuna, la porra es muy positiva”, añadió.

Ya con la ventaja en el marcador, fue el turno de otro debut, el de Ernesto Escobedo. El jugador nacido en Estados Unidos y nacionalizado mexicano perdió en un maratónica encuentro por 1-6, 6-4 y 7-6 ante Rigele Te.

La serie se reanudará este domingo con el choque de coblas y dos más de singles, en una eliminatoria de la primera ronda del Grupo Mundial II.





