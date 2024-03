La Champions League tiene cuartos de final: así se jugarán las eliminatorias

Después de solo unos días de conocer a todos los invitados a los cuartos de final, el sorteo ya se realizó. Los equipos ya conocen su destino para la siguiente ronda de la Champions League, además de un posible camino a la final.

El evento realizado en Suiza arrojó partidos muy interesantes, donde parece que no hay ningún favorito. De la mano de el ex jugador John Obi Mikel, comenzaron a salir los nombres de los clubes y sus rivales en la ronda de los ocho mejores.

El campeón de la Champions con Chelsea comenzó con un equipo inglés. El Arsenal fue el primer equipo en salir en el evento. El rival en turno para los actuales líderes de la Premier League es el poderoso Bayern Múnich. Sin duda es un duelo muy atractivo, donde los Gunners buscarán vengarse de una goleada que recibieron hace años por parte de los alemanes.

El segundo cruce es el de Atlético de Madrid ante el Borussia Dortmund. Ambos clubes llegaron a esta instancia como los equipos más a modo, pero al final uno de estos estará en una de las llaves de la semifinal.

El duelo que más llama la atención fue el tercero en salir. Real Madrid, el siempre favorito a esta competencia, se medirá ante el Manchester City. Por tercer año consecutivo, estos dos equipos se verán la cara. Cabe destacar que las ediciones pasadas, el ganador de esta llave fue el campeón.

Finalmente, el Barcelona y PSG se medirán en busca de un psae a las semifinales. Ambos equipos tienen la gran posibilidad de regresar a esa instancia tras varios años de no estar.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions Leagues?

Los cruces de los cuartos de final se jugarán los días 9 y 10 de abril. Es decir al salir primero en el sorteo el Arsenal vs Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund, serán el primer día. Mientras que el Real Madrid vs Manchester City y Barcelona vs PSG, se jugarán el segundo día.

La vuelta será solo una semana después. El 16 y 17 de abril se jugarán el segundo partido, pereo ahora el orden será al revés.

El horario pactado es a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y la transmisión será en MAX por vía streaming y TNT Sports en TV por cable.