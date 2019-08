La Volpe alzó la voz en el infierno

Toluca.- La molestia de Ricardo Antonio La Volpe por la falta de actitud de algunos de sus jugadores en la Copa MX, prevalece. El argentino mantuvo su postura y reiteró que ya detectó que algunos de sus futbolistas no están aportando como se debe y de seguir así, no tiene problema en alinear a canteranos que quieran sudar la playera.

“Terminamos el campeonato de una manera, y hoy se ve otras cosas. Eso me confunde, porque cuando ya hay algo asimilado, que es lo que pasó el torneo anterior, es para ir mejorando, no empeorando”, afirmó el DT de los Diablos Rojos.

Visiblemente enfadado, Ricardo Antonio fue más allá y dijo que todo indica que la mejoría fue sólo un espejismo para “llenarle el ojo”. “Cuando yo llego sale un técnico. Los jugadores no son tontos y saben que hay cambios, entonces empiezan a meter todo para quedar bien y que no haya bajas, eso es lo que tengo que ver, si aflojaron porque saben que ya se quedaron y están con otra actitud. Necesito una buena psicología para decir ‘si ya estoy, ya tengo contrato, no tengo problema’ y tiempo atrás tenías que mostrarle al técnico”.

Futbol El "conejo" Pérez comparte su emotiva despedida del futbol

“Fui jugador, siempre que hay cambio de técnico se enchufan y quieren demostrarle si debe ser titular, si (el que se fue) estaba equivocado, siempre está la cuestión quejas, de no tener un lugar, de decir “nunca me puso” y yo siempre les digo hay que demostrar en la cancha, es lo que está claro”, señaló.

“Los resultados son importantes, lo sé, pero se puede trabajar buscando los resultados y viendo cómo está creciendo un (Kevin) Castañeda, (Adrián) Mora, (Luis Hernández) “Güicho”, y no está un Maidana, no estaba un Tobio, no estaba Chalá. Hay cosas buenas y hay que seguir trabajando, pero ustedes (medios) ni ven eso, hoy sí veo el crecimiento de jugadores de 21 años, es lo importante para mí, hoy me puedo ir, pero dejas algo”, manifestó. Sobre lo anterior, La Volpe también fue claro, los jóvenes tampoco deben bajar la guardia y mostrar por qué pueden ser lo referentes en un equipo urgido de puntos. “Ellos van a tener que pelear el puesto, darme confianza. Hablé claro, cuando subo a un jugador y veo que se “agranda”, como subió, bajó, lo mando a la Sub-20 para que vuelva a poner la mente donde está. Quiero que vengan a pelear un puesto y conmigo ese no va a ser problema", dijo.