Se definen los grupos de la Leagues Cup 2024

Luego de que el Inter Miami consiguiera su primer título en su historia de la mano de Lionel Messi, la edición 2024 de la Leagues Cup ya está lista para recibir a los múltiples equipos de la Liga MX y la MLS en busca de la gloria.

A través de las redes sociales, se dio a conocer cómo estarán conformados los grupos de la “guerra” entre ligas. Lo que es un hecho, es que los campeones de cada torneo no estarán en estos duelos previos a la eliminatoria directa. América y Columbus Crew, arrancarán su participación en la fase de los 32, así evitando un posible accidente.

Respecto a los demás grandes, lo más destacado es el regreso de Chicharito y Cae Cowell a tierras conocidas. El Rebaño Sagrado jugará ante el San José Eartquekes y Los Ángeles Galaxy en esta fase de grupos.

Por su parte, los Pumas de la UNAM deberán medirse al poderoso Monterrey, además del Austin FC.

Respecto a Cruz Azul, se encuentra sembrado en el grupo Este 4 para jugar ante el Philadelphia Union y el Charlotte FC.

Finalmente, el equipo de Lionel Messi, el Inter Miami, actual campeón del certamen, luchará ante Tigres y Puebla. Este grupo llama la atención porque con las incorporaciones del equipo de las Garzas, seguramente partirá como grande favorito.

¿Cuándo se juega la Leagues Cup 2024?

Al igual que el año anterior, el torneo entre la Liga MX y la MLS generará un parón en las actividades del torneo domestico.

Se anunció que el inicio del campeonato será el próximo 26 de julio y este durará un aproximado de un mes. Cabe recordar que hace unos meses, con la eliminación de los clubes mexicanos, se decidió reanudar las actividades de la Liga MX una semana antes, ya que solo quedaba la representación de Monterrey, que se coló hasta las semifinales.

Ahora, los clubes mexicanos buscarán la revancha ante el título que consiguió la MLS en esta “batalla” de ligas.

Grupos de la Leagues Cup 2024

OESTE 1

Monterrey

Pumas

Austin FC

OESTE 2

Chivas

SJ Earthquakes

LA Galaxy

OESTE3

St. Louis City

FC Dallas

Fc Juárez

OESTE4

Toluca

Sporting Kansas City

Chicago Fire

OESTE5

León

Portland Timbers

Colorado Rapids

OESTE 6

Seattle Sounders

Minnesota United

Necaxa

OESTE 7

LAFC

Vancouver Whitecaps

Tijuana

OESTE8

Houston Dynamo

Real Salt Lake

Atlas

ESTE 1

FC Cincinnati

NY FC

Querétaro

ESTE 2

Orlando City

Atlético de San Luis

Montreal

ESTE 3

Tigres

Inter Miami

Puebla

ESTE 4

Philadelphia Union

Charlotte FC

Cruz Azul

ESTE 5

New England Revolution

Nashville FC

Mazatlán

ESTE 6

Pachuca

NY Red Bulls

Toronto FC

ESTE 7

Atlanta United

Santos Laguna

DC United

4 weeks, 3 nations, 2 leagues, 1 champion. 🇲🇽🇺🇸🇨🇦

It all starts with the Group Stage on July 26.⚽🔥

🔜 #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/GD2iRxJDx2 — Leagues Cup (@LeaguesCup) January 31, 2024

