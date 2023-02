Lionel Messi y Alexia Putellas se llevan el premio The Best de la FIFA

La lógica imperó en la gala de los Premios The Best. Lionel Messi se quedó con el trofeo máximo tras ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022, mientras que Alexia Putellas se consagró como la mejor jugadora del planeta tras sus grandes actuaciones con el Barcelona y su rendimiento tras sufrir una rotura de ligamento cruzado que la marginó varios meses del terreno de juego.

Alexia Putellas se mantuvo como la mejor jugadora del planeta al derrotar a la favorita Beth Mead y a la histórica Alex Morgan.

“Quiero acordarme de todas las personas que han estado todos los días, no solo ahora, sino toda mi vida. Gracias a ellos soy todo lo que soy ahora mismo”, mencionó al recibir el trofeo.

¡La reina del futbol volvió a ganar! 👑



Alexia Putellas se lleva el Premio a la Mejor Jugadora del Mundo por segundo año consecutivo tras sus buenas actuaciones con el Barcelona y España ⚽🇪🇸



📲https://t.co/4erib8fiE2 pic.twitter.com/XNR7ZteURJ — Esto en Línea (@estoenlinea) February 27, 2023

Por su parte, Messi se mostró bastante conmovido al pasar a recoger el trofeo reconoció a toda la Selección de Argentina con la que ganaron el título en la Copa del Mundo.

“Es un placer volver a estar acá, estar entre los tres. Quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá Scaloni, el Dibu y nosotros somos la representación de ellos”, expresó.

Otros galardones entregados en los Premios The Best

Mary Earps, arquera del Manchester United y de Inglaterra, se consagró como la mejor arquera del mundo tras conquistar la Eurocopa Femenil 2022 con su país en el estadio de Wembley tras vencer a la Selección de Alemania 2-1.

¡Mary Earps se lleva el premio a la mejor arquera del mundo! 😎



Mary Earps ganó la pasada Eurocopa Femenil con Inglaterra, donde sólo recibió dos goles y ha tenido grandes actuaciones con el Manchester United 🥅🧤⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



📲https://t.co/4erib8fQtA pic.twitter.com/ShGwWMjX1K — Esto en Línea (@estoenlinea) February 27, 2023 ¿El mejor arquero del mundo? 🤔



Emiliano Martínez se lleva el premio The Best al mejor portero tras ganar el Mundial con Argentina 🥅🧤⚽🇦🇷



📲https://t.co/4erib8fQtA pic.twitter.com/NJo1EntuoB — Esto en Línea (@estoenlinea) February 27, 2023

Emiliano el ‘Dibu’ Martínez logró quedarse con el reconocimiento del mejor arquero del mundo tras ser clave para que Argentina obtuviera el Mundial de Qatar 2022 y de esa forma obtener su tercera estrella.

El premio a la mejor entrenadora del mundo fue para Sarina Wiegman tras ganar la Eurocopa Femenil con la Selección de Inglaterra, cabe agregar que es su segundo título de este torneo de forma consecutiva, aunado a que lo logró con dos selecciones diferentes.

¡Sarina Wiegman es la mejor entrenadora del mundo! 😎



Sarina Wiegman se convirtió en la primera DT en ganar la Eurocopa Femenil con dos selecciones diferentes, primero con Países Bajos en 2017 y después con Inglaterra en 2022 🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆



📲https://t.co/4erib8fiE2 pic.twitter.com/dFOCmJvgE3 — Esto en Línea (@estoenlinea) February 27, 2023 ¡Bien merecido! 👏



Lionel Scaloni se queda con el premio The Best al mejor entrenador después de llevar a Argentina a levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022 ⚽🇦🇷



📲https://t.co/4erib8fQtA pic.twitter.com/gXTL5nWKeF — Esto en Línea (@estoenlinea) February 27, 2023

Lionel Scaloni se adueñó del premio al mejor entrenador tras ser el principal artífice de la Copa del Mundo que Argentina ganó en el invierno pasado ante Francia. Con la albiceleste ya había levantado también la Copa América y la Finalissima.

Por su parte, el Premio Puskas al mejor gol del año fue entregado a Marcin Oleksy, quien hizo una verdadera joya de anotación en el futbol adaptado, se tiró una espectacular chilena.

The goal that won Marcin Oleksy the FIFA Puskas Award 🤩⚽️#TheBest



🎥 @AmpFutbolPolska

pic.twitter.com/092TPC4DQn — GiveMeSport (@GiveMeSport) February 27, 2023

Publicado originalmente en ESTO