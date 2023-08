¡Listas las mejores 16! Así se jugarán los octavos de final del Mundial Femenil 2023

La madrugada de este jueves se jugaron los últimos dos partidos de la fase de grupos del Mundial Femenil, en donde Alemania quedó fuera y sorpresivamente Colombia y Marruecos aseguraron su pase a la siguiente ronda.

Los octavos de final se llevarán a cabo del 4 al 8 de agosto, comenzando por el partido entre España y Suiza. Las ibéricas se clasificaron como segundas del Grupo C con dos victorias y una derrota, mientras que las suizas fueron líderes del Grupo A con 5 unidades.

Por su parte, las líderes del Grupo C, Japón, terminaron la fase de grupos con paso perfecto y se enfrentarán a las selección de Noruega. Las nórdicas terminaron como segundas del grupo A empatadas a 4 puntos con Nueva Zelanda, pero la diferencia de goles les permitió avanzar.

Países Bajos consiguió el objetivo y terminó líder del Grupo E en el que compartió con las estadounidenses. En octavos se medirán ante Sudáfrica, que culminó como segunda del Grupo G y jugarán fase eliminatoria de la justa mundialista por primera vez en su historia.





¡Quedaron definidos los Octavos de Final de la #FIFAWWC ! 🤩⚽️✨



¿Cuál es su selección favorita para levantar el titulo? 🏆🙌🏻🤔



Las campeonas del mundo, Estados Unidos, buscarán defender su corona ante la selección de Suecia. Las norteamericanas terminaron por debajo de Países Bajos en el Grupo E, mientras que las suecas fueron líderes del grupo G, también con paso perfecto.

Inglaterra, la campeona de Europa terminó ganando sus tres encuentros y se posicionó en la cima del Grupo D, se enfrentarán a Nigeria que culminó debajo de las australianas en el Grupo B.

Australia se mantiene con vida en su mundial y tras terminar líder del Grupo B y enfrentarán a Dinamarca, sublíderes del Grupo D.

El partido más inesperado de la llave es el Colombia vs Jamaica. Las colombianas terminaron líderes del Grupo H, consiguiendo hasta ahora su mejor participación en la Copa Mundial Femenil tras lo hecho en Canadá 2015. Por su parte, Jamaica enfrentará sus primeros octavos de final en la justa mundialista.

Los octavos de final cerrarán con el encuentro entre Francia y Marruecos. Las europeas culminaron como líderes del Grupo F. Mientras que las marroquís, fueron segundas del Grupo H, eliminando a Alemania y Corea del Sur. Lograron clasificarse a octavos de final en su debut en Copas Mundiales, consiguiendo la mejor actuación en su historia hasta el momento.

CALENDARIO OCTAVOS DE FINAL

Viernes 4 de agosto

España vs Suiza 23:00 pm VIX Plus

Sábado 5 de agosto

Japón vs Noruega 2:00 am VIX Plus

Países Bajos vs Sudáfrica 20:00 pm VIX Plus

Domingo 6 de agosto

Suecia vs Estados Unidos 3:00 am VIX Plus

Lunes 7 de agosto

Inglaterra vs Nigeria 1:30 am VIX Plus

Australia vs Dinamarca 4:30 am VIX Plus

Martes 8 de agosto

Colombia vs Jamaica 2:00 am VIX Plus

Francia vs Marruecos 5:00 am VIX Plus