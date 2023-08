¡Llegó la etapa más emocionante! Así se jugarán las semifinales del Mundial Femenil

Después de un largo torneo, la etapa más emocionante del Mundial Femenil Australia y Nueva Zelanda 2023 está llegando, donde la madrugada de este sábado, tiempo de México, se definieron las semifinales del torneo.

Una de las grandes sorpresas para esta etapa es el equipo anfitrión, Australia. Se metió hasta los cuartos de final y en esta ronda soreprendió a muchos, luego de que eliminó a la Selección de Francia en la siempre dramática tanda de penales.

Te recomendamos: ¡Jaime Lozano se queda! Ivar Sisniega ratifica al Jimmy como técnico nacional

Las australiana vencieron por 7-6 en la definición desde el punto; sin embargo, antes habían empatado a 0 goles.

Por otra parte, la otra llave que también se definió este sábado estuvo involucrado Inglaterra y Colombia. El equipo cafetalero fue uno de los grandes animadores de este campeonato, pero lamentablemente para ellas acabó.

Four teams left... The #FIFAWWC Semi-finals are set! 🔥



🇪🇸🆚🇸🇪 / 🇦🇺🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 12, 2023

El equipo inglés vino de atrás para llevarse la victoria. La colombiana Leicy Santos había adelantado a su equipo, pero poco les duró la felicidad. Lauren Hemp empató inmediatamente y para el segundo tiempo Alessia Russo sentenció el juego.

Con estos resultados, Inglaterra y Australia se unieron a la fiesta de semifinales, donde ya esperaban España y Suecia. Ambos equipos consiguieron su pase a la ronda desde la madrugada del viernes al dejar fuera a países Bajos y Japón, respectivamente.

¿CUÁNDO SON LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL FEMENIL 2023?

Las llaves y fechas de la siguiente ronda ya están definidas. Los equipos buscan avanzar y aunque ya garantizaron los cuatro conjuntos un séptimo partido, todas quieren alcanzar el título.

La primera llave es la de España vs Suecia. Este partido se disputará el próximo martes 15 de agosto en punto de las 02:00 am, tiempo del centro de México. La transmisión se podrá seguir en VIX.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otra parte, Asutralia recibe a Inglaterra, en lo que será un duelo muy llamativo. El equipo anfitrión buscará dar la sorpresa frente a su gente el mismo 15 de agosto, pero este se jugará a las 04:00 horas.

Nota publicada en ESTO