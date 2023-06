¡Llegó la segunda! América es campeón de la Liga MX Femenil

Las Águilas sí tuvieron algo que festejar en este semestre. América femenil puso el ejemplo, cumplió con las máximas expectativas en la institución y se coronó en el Clausura 2023. La segunda gloria azulcrema en la categoría por fin se hizo realidad al vencer a Pachuca en la gran final. Katty Martínez apareció cuando más se le necesitó, la francesa Aurelie Kaci puso el talento con una soberbia anotación y la estrategia de Ángel Villacampa borró por completo a las mejores delanteras del torneo como Corral y Hermoso. Eso fue suficiente para un título más en Coapa. 2-1 final, 4-2 global.

El día llegó. América no especuló en Santa Úrsula a pesar de llegar con una ventaja mínima. Por eso, el director técnico Ángel Villacampa optó por un tridente de lujo con Alison González, Kiana Palacios y Katty Martínez. En Pachuca no se quedaron atrás y las mejores goleadoras del torneo, Charlyn Corral y Jennifer Hermoso, también quisieron dar batalla a la ofensiva.

Las Águilas quisieron imponer su estilo. Con el público y el escenario a su favor, y con el favoritismo de su lado. No tardaron mucho en hacerlo realidad y confirmar su mejor momento. Nicki Hernández desbordó por izquierda y mandó un centro retrasado al área. Katty Martínez mostró sus habilidades en el remate y venció a Barreras. Como auténtica killer, por eso su apodo tan bien merecido. En la cita más importante del torneo, la jugadora más ovacionada no falló y llegó a 117 goles en la Liga Femenil, 12 de ellos a las Tuzas.

Pachuca era el obligado, pero se vio todo lo contrario en el estadio Azteca. Las Tuzas no se encontraron en la capital y hasta se vieron ahogadas, la fuerte lluvia qué cayó al sur de la capital les nubló las ideas por completo. Y sus mejores jugadoras se vieron desesperadas, con poco qué hacer. Nadie generó alguna acción para que pudieran brillar las pichichis. Y así se fueron.

Del otro lado, la ventaja pudo ser mayor, pero Alison González no salió nada fina. En dos oportunidades consecutivas no pudo marcar gol. Primero se lo perdió con un disparo bastante cruzado y después no pudo conectar el balón en el área cuando ya había superado a sus marcadoras.

América también ganó en intensidad. Las azulcremas dominaron a placer, Aurelie Kaci fue impenetrable en el mediocampo y Andrea Pereira no soltó a las delanteras hidalguenses. Y aunque la visita cerró mejor el primer tiempo, simplemente no pidieron hacer algo para cambiar su situación.

En el complemento, Pachuca movió su esquema y Cacho dio ingreso a Alice Soto, la mejor jugadora del Premundial Sub-20. Sin embargo, la joven no pesó. Tampoco Corral ni Hermoso. La zaga americanista borró por completo a las goleadoras.

Aurelie Kaci brilló y puso el segundo. La fiesta local explotó. Pachuca no pudo hacer nada más ante el extasis amarillo.

América Femenil es campeón de la Femenil y en Coapa si tuvieron algo qué festejar.

Publicado originalmente en ESTO