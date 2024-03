Malagón goza su buen momento; está para más responsabilidades, dice Jardine

Luis Ángel Malagón vive un momento clave en su carrera. Ser el portero menos goleado del Clausura 2024 y hacerlo en el América, el club más ganador del futbol mexicano, lo han candidateado inevitablemente como el sucesor de Guillermo Ochoa en el marco de la Selección Mexicana.

Aunque ese tiempo todavía puede esperar algún tiempo, el guardián aseguró que por ahora disfruta su grato momento con las Águilas.

“Al final del día, es trabajo. Mi entrenador de porteros, todos, somos una familia, es algo muy sano. No hay malas vibras y tal vez me toque estar, pero todo el entorno me permite hacer las cosas bien. Sigo en ascenso y estamos ahí”, manifestó el guardameta águila al término de la victoria de su equipo 2-1 ante Atlético de San Luis.

La directiva americanista le renovó a Malagón su contrato hasta el 2027. Foto: @ClubAmerica

Su gran nivel bajo los tres postes incluso obligó a que la directiva americanista le renovara su contrato hasta el 2027, por esa razón el arquero nacional se siente más que dichoso por haberlo conseguido.

“Estoy muy bien, estoy contento, me siento bendecido por la renovación, porque he pasado momentos difíciles y estoy en un instante muy bonito”, añadió.

Lo de MALAGÓN 🔥😎



La atajada del torneo 🤯 pic.twitter.com/6vkLMhtGaq — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 30, 2024

Malagón va por buen camino: Jardine

Ángel Malagón salvó a las Águilas y fue uno de los máximos responsables de que América obtuviera el triunfo ante Atlético de San Luis, la noche del viernes, con al menos cuatro atajadas determinantes.

El director técnico de las Águilas, André Jardine, evitó entrar en la polémica sobre si considera que puede ser el titular con la Selección Mexicana; sin embargo, aceptó que va por ese trayecto para llegar a serlo más pronto que tarde.

El Caballero... 🦇🦅🧤 pic.twitter.com/UvofvLYL6l — Club América (@ClubAmerica) March 30, 2024

"Resaltar la buena actuación de Malagón, viene trabajando muy duro y serio. Es uno de los responsables de la labor defensiva, hay partidos en los que fue determinante como un portero de grandes equipos debe de ser.

“En el tema de selección no me meto, no cabe en mí dar opciones, va por un lindo camino y cada vez está más listo para asumir responsabilidades más grandes", aseguró Jardine.