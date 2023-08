No voy a dimitir: Luis Rubiales anuncia que no dejará el puesto como Presidente de la RFEF

"No voy a dimitir, No voy a dimitir" con esas palabras Luis Rubiales Presidente de la Federación Española de Fútbol, reafirmó la negativa a dimitir a su puesto, esto en una conferencia de prensa el 25 de agosto en la que se esperaba que diera las razones de su dimisión.

Después de la polémica en la que se vio envuelto por el beso forzado que le dio a la futbolista Jenni Hermoso, se esperaba que Luis Rubiales sucumbiera a la presión social y que anunciara su renuncia a la Presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"He recibido muchas presiones, casi tantas como algunos de vosotros. Me han dicho que dimitiera porque el lunes me sacarían de aquí, pero estamos en un país donde la ley impera y tiene que haber un motivo. ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Agradezco estar en España para poder defenderme. Voy a defenderme y quien me conoce sabe que voy a llegar hasta el final. Esta campaña no responde a la verdad ni a la justicia", dijo Rubiales dispuesto a defender su postura.

