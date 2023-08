Luis Rubiales besó a Jenni Hermoso en la boca durante festejos de España

Tras los festejos por la Copa del Mundo conseguida por España, se viralizó una imagen en la que Jenni Hermoso, futbolista española y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol se funden en un beso.

Durante la ceremonia de premiación a las campeonas del mundo el presidente de la federación se encontraba entre los directivos que entregaron las medallas de campeonas y subcampeonas de la justa mundialista.

Cuando fue el turno de la selección española, Rubiales se mostró muy emocionado por el triunfo. Jenni Hermoso se abrazó con él y posterior a ello, el presidente la tomó del rostro y de manera muy efusiva le plantó un beso en los labios.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó opiniones divididas. Muchos internautas tacharon de “impresentable” lo hecho por Luis Rubiales, algunos otros incluso consideraron que abusó de su posición de poder. Otro tanto, se divirtió con la situación.

🚨😳| Spanish FA president captured kissing Jenni Hermoso on the lips during ceremony. The player later said that she did 𝗡𝗢𝗧 enjoy it. 🇪🇸



[via @sportbible] pic.twitter.com/w6xbTXFcQ5 — CentreGoals. (@centregoals) August 20, 2023

REACCIONES DE JENNI HERMOSO

Durante los festejos en los vestidores, la madrileña hizo un en vivo a través de su Instagram para sus seguidores, allí le preguntaron sobre el hecho.

Jenni Hermoso en un tono de broma respondió: “Pero no me ha gustado, eh… Pero, ¿y qué hago yo? Miradme a mí, miradme.”

🔴 En directe a instagram després de la celebració, la jugadora @Jennihermoso fent referència al succés amb president @rfef ha admès que "I jo que hi podia fer? A mi no m'ha agradat el petó". I pels voltants la veu d'un altre home, com no; "¿Y ha habido lengua? ¿Un poquito si?" pic.twitter.com/r7qpmr1y6L — David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) August 20, 2023

Al final, la futbolista de las Tuzas de Pachuca se lo tomó con humor y siguió disfrutando del festejo en el interior del Estadio de Sídney.

