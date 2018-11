Maradona se queda con las ganas de dirigir al América

Diego Armando Maradona sigue dando de que hablar en el futbol mexicano, no sólo por su buen paso con Dorados y que están a un paso de la final del Ascenso, sino también por sus intenciones de dar el salto a un equipo más grande.

Maradona manifestó que antes de llegar a Sinaloa esperaba con ansias la llamada telefónica de la directiva americanista.

Soñaba con que el América me llamara para entrenarlo, porque había venido (Óscar) Ruggeri, estuvo Romano, pero hoy tengo en mente Sinaloa y eso no me lo saca nadie de la cabeza

“Con Jorge (Hank) tengo una relación espectacular, lo que quieran hacer conmigo lo pueden hacer por buena gente, me dieron trabajo en un momento en que escaseaba, Jorge decidirá si yo voy a otro equipo o me quedo acá”, explicó al argentino en entrevista para ESPN.