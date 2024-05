Messi, Piqué y Rubiales, involucrados en un nuevo escándalo de la UEFA

A pesar de que Gerard Piqué está retirado y Lionel Messi en la MLS, los problemas no paran para los ex el Barcelona. Ahora, se encuentran en un nuevo escándalo, junto con Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF, donde también aparece la UEFA.

El medio de comunicación ‘The Objetive’ dio a conocer unos audios donde el ex dirigente de la federación española habla de un desvió de recursos de la UEFA para favorecer a algunos futbolistas, donde se mencionan los nombres de Messi y Piqué.

La misma fuente informa que en 2020, Rubiales habló con Piqué, bajo la autorización del propio Messi. En la conversación, Gerard informó que existía preocupación por parte del argentino por las fuertes reducciones salariales a causa del Covid-19.

Futbol Citan a Rubiales a declarar en un caso de presunta corrupción en la RFEF

Ese mimso día, el propio Luis Rubiales se contactó con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, para expresarle la preocupación. El audio, que ya se encuentra en las redes sociales, da a conocer el mensaje de voz que le mandó al mandatario de la UEFA.

Dentro del mensaje de voz que mandó Rubiales, supuestamente a Ceferin, el entonces presidente de la RFEF, expresa la preocupación de Messi. Dentro del mismo este plantea la posibilidad de que puedan usar recursos de la UEFA para compensar a los jugadores. Sin embargo, algo que deja claro, es el temor de Piqué y Messi ante una supuesta filtración de información.

¿Qué dice el mensaje que involucra a Messi y Piqué con Rubiales?

Hola de nuevo, presidente, y perdón por mi inglés. Ya sabes que no es el mejor, pero sé que eres muy inteligente y me entenderás; hablé de nuevo con Leo (Messi) y con (Gerard) Piqué. Sabes que ellos me conocen muy bien y yo a ellos también. Piqué es un muy buen amigo mío y ellos confían en nosotros; están contentos porque la RFEF y la UEFA sean las únicas instituciones que piensan en los jugadores, porque FIFPRO y la Unión están en otro nivel.

Ellos, lo único que me dijeron es, por favor, nadie tiene que saber que estamos hablando, porque si la gente sabe que estamos hablando de nuestro dinero, querrá matarnos. Y les dije: no se preocupen, esto es confidencial, solo (lo sabemos) el presidente y yo. Solo Gerard Piqué y Leo Messi; y, por supuesto, si llegamos a un acuerdo y tenemos la posibilidad de usar ese dinero, creo que sería maravilloso, presidente.

Haríamos el anuncio en el momento adecuado, no ahora, no antes de que termine esta crisis. Por supuesto, ellos son muy cuidadosos con la situación de que todo el mundo sepa que quieren recibir el dinero que perdieron.

Están preocupados por esto, tiene que ser muy confidencial y, si decidimos hacerlo, tenemos que escoger el momento adecuado. Perdón por mi audio, pero creo que es necesario.

Nota publicada en ESTO