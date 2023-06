México ganó a Haití y asume el liderato del Grupo B de la Copa Oro

México camina, no arrolla. Los verdes tardaron para abrir al cerrojo haitiano, pero tras encontrar la llave no tuvieron tantos problemas para lograr el triunfo. Ganarle a Haití no fue tan fácil, el cuadro caribeño siempre quiso pelear.

El Tricolor se puso 2-0, se relajaron y entonces vino el descuento del rival. El nerviosismo estuvo un rato, luego Santiago Giménez calmó todo con el 3-1 definitivo. El marcador le sirve a Jaime Lozano para seguir con su luna de miel, México aseguró su boleto a la segunda fase de la Copa Oro, pero nadie canta victoria. Los verdes llevan paso perfecto, anotan, reciben pocos goles, sin embargo, todos saben que falta camino por recorrer.

El Tricolor sufrió hasta que Henry Martín abrió la cuenta, antes de eso los verdes intentaron anotar por todos lados. Pero las malas decisiones, la falta de puntería y la buena defensa de Haití impidieron que el cuadro azteca marcara.

La Bomba pasó de los abucheos a los aplausos, el yucateco erró una ocasión clara tras un error de Ricardo Adé, todos se le fueron encima, luego se encargó de guiar el triunfo.

El Tricolor siempre estuvo encima, Edson Álvarez tuvo la primera ocasión tras un mal rechace de Alexandre Pierre, el portero haitiano dejó el balón suelto en el área. El jugador del Ajax disparó, pero su tiro pegó en el poste.

Las ocasiones de Haití se originaron por confianza azteca, Luis Romo pasó mal un balón en la defensa, se lo dio a Wilde-Donald Guerrier, pero para fortuna de los aztecas el remate fue al cuerpo de Ochoa.

El juego se destrabó en los primeros instantes del segundo tiempo. Henry lavó su error con un remate de cabeza que acabó en la red.

La anotación mexicana provocó que Haití se desordenara en busca del empate, México aprovechó el alboroto para ampliar el marcador con un autogol del capitán Ricardo Adé. Todo sucedió en cuestión de minutos.

JIMMY LOZANO HIZO LOS CAMBIOS NECESARIOS

El Jimmy decidió que era momento de hacer cambios, Lozano metió a elementos como Santiago Giménez, Roberto Alvarado y Carlos Rodríguez. Haití también modificó.

Tantos movimientos provocaron distracción, en ese momento Danley Jean puso el descuento haitiano. El cuadro caribeño se animó a buscar el empate, pero dejaron huecos y eso lo aprovechó Antuna para mandarle un pase preciso a Giménez para que colocara el tercer gol de la noche.

Haití bajó los brazos. México controló el tiempo que quedaba y se adjudicó el triunfo.

El Tricolor está en los cuartos de final de la Copa Oro, falta que se enfrente a Qatar, pero solo es para mejorar lo hecho en los primeros juegos.