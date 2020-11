Selección Mexicana se mete al top ten del Ranking FIFA

El 2020 inició confuso para el Tricolor, pero terminó por aclararse y ser bueno. Los triunfos frente a Corea del Sur y Japón, mezclados con deslices de Croacia en Nations League y de Colombia en la eliminatoria Sudamérica, trae como consecuencia que los verdes los rebasen y aparezcan el próximo 26 de noviembre en la posición 9 del Ranking FIFA. Primera vez que México está entre los mejores diez desde el 2011.

Gerardo Martino, como la mayoría de técnicos y de los propios futbolistas, desconoce cómo se lleva a cabo el conteo, pero si el Tricolor tiene un beneficio, la numeración la acepta: “Si me preguntan si estoy mirando todo el día del Ranking FIFA la verdad es que no, en algún tiempo tampoco lo he compartido porque nadie nos explicó una vez cómo se hace, de donde se sacan las puntuaciones que se sacan, pero si en algún punto ese Ranking tiene una ventaja para la selección mexicana a la hora de competir en una eliminatoria o competir en un posible Mundial seguramente intentaremos tener esa mejor ubicación”, dijo el Tata.

En un Mundial los 8 primeros lugares del Ranking FIFA son cabezas de serie, es decir, si México aparece dentro de una semana en el lugar 9 como lo adelantó el periodista español Alexis Martín Tamayo, el Tricolor está a uno de alcanzar ese puesto que lo tendrá Uruguay, sin embargo, el próximo año el equipo azteca no tiene juegos contra rivales de peso, eso lo perjudica.

El ascenso

México tuvo pocos partidos en el año, sin embargo, el calibre de los rivales fue lo que ayudó a sumar para escalar posiciones en el Ranking FIFA.

En septiembre, antes de que el Tricolor tuviera sus primeros juegos del año, México sumó 1621 puntos. Los mismos con los que cerró el 2019.

En el siguiente conteo el Tricolor subió a 1625 unidades. La FIFA tuvo en cuenta sus triunfos 3-0 sobre Guatemala, 1-0 frente a Holanda y el empate 2-2 contra Argelia. Los juegos contra los Tulipanes y los Guerreros del Desierto fueron los que más peso tuvieron.

El próximo Ranking se hace público el 26 de noviembre. México le ganó 3-2 a Corea del Sur y 2-0 a Japón, equipos ubicados en los puestos 28 y 27 del Ranking FIFA. Los puntos tienen más valor si se enfrentan a rivales mejor posicionados.

La FIFA hace cuentas, sin embargo, el Tricolor tienen que aparecer con 1632 puntos, suficientes para entrar al grupo de los diez mejores.

Derrumbe croata

Actualmente Croacia ocupa el puesto 9, sin embargo, su mes fue catastrófico. Los croatas tuvieron cuatro partidos de Nations League, perdieron tres y empataron uno. Eso los hace descender posiciones.

Croacia cayó 2-1 con Francia, 2-1 con Suecia y 3-2 con Portugal, mientras que empató 3-3 con Turquía.

El equipo dirigido por Zlatko Dalic terminó en el tercer puesto del Grupo 3 de la League A detrás de Francia y Portugal.

El país que juega con playera a cuadros tuvo un derrumbe que ni ellos imaginaron. Eso tiene consecuencia en el Ranking FIFA.

