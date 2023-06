Mundial Femenil 2023: Partidos, Grupos, figuras y todo lo que debes saber del torneo

El momento más esperado del año llegó. El Mundial Femenil 2023 se celebrará en Australia y Nueva Zelanda a partir del 20 de julio de este año y se espera que sea una verdadera fiesta para todos los amantes del futbol.

Este es el campeonato de futbol femenil más importante de todo el planeta, y aunque México no logró su pase a esta competencia, sí hay varios equipos que pelearán por quedarse con la gloria máxima. Las grandes figuras ya están listas para brillar en la justa mundialista.

¿Cuándo es la Copa del Mundo Femenil?

Se disputará a partir del próximo 20 de julio, fecha de los partidos inaugurales, en los que los dos locales serán protagonistas.

El final del torneo llegará el 20 de agosto, cuando se juegue el partido por el título en el Sidney Football Stadium de Australia.

Cabe agregar que, aunque continentalmente ambos países se encuentran en Oceanía, cada uno de los países anfitriones pertenece a dos confederaciones distintas. Australia juega en la AFC, mientras que Nueva Zelanda pertenece a la OFC.

El partido inaugural lo disputará Nueva Zelanda contra Noruega a las 01:00 horas, tiempo del centro de México. Por su parte, Australia debuta ante Irlanda el mismo día, pero a las 04:00 horas.

El calendario de la competencia

Ronda de grupos: 20 de julio – 3 de agosto

Octavos de final: 5 de agosto – 8 de agosto

Cuartos de final: 11 y 12 de agosto

Semifinales: 15 y 16 de agosto

Tercer y cuarto lugar: 19 de agosto

Final: 20 de agosto

¿Dónde es el Mundial Femenil 2023?

Esta es la novena edición del Mundial Femenil y es la primera ocasión que la sede la comparten dos países: Australia y Nueva Zelanda.

Oceanía será la casa de esta competencia por primera vez y los partidos se dividirán en 10 estadios.

Los estadios de la Copa del Mundo

Brisbane Stadium / Brisbane, Australia

Dunedin Stadium / Ōtepoti, Nueva Zelanda

Eden Park – Auckland / Tāmaki Makaurau, Nueva Zelanda

Hindmarsh Stadium / Adelaide, Australia

Melbourne Rectangular Stadium / Melbourne, Australia

Perth Rectangular Stadium / Perth, Australia

Stadium Australia / Adelaide, Australia

Sydney Football Stadium / Sydney, Australia

Waikato Stadium / Kirikiriroa, Nueva Zelanda

Wellington Regional Stadium / Te Whanganui-a-Tara, Nueva Zelanda

¿Qué selecciones juegan en la Copa del Mundo?

Son 32 equipos los que clasificaron a la Copa Mundial de la FIFA, por lo tanto, la pelea por el título será emocionante y épica. Se jugarán 64 partidos a lo largo de un mes de competencia.

Aunque algunos equipos destacan más que otro por su historia en el futbol femenil, muchas selecciones nacionales quieren hacer historia y sumar su primer trofeo de esta rama.

Los equipos están divididos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno, luego de enfrentarse entre ellos en tres jornadas, serán los primeros dos lugares de cada sector los que avancen a los cuartos de final.

Desde el pasado 20 de octubre del 2022 se celebró el sorteo para definir cada uno de los pelotones y por tanto, para comenzar a ver el camino que llevará cada uno de los equipos.

Esta es la primera vez que 32 equipos juegan el Mundial, competencia que nació con solo 12 selecciones en 1991. En 1996 se amplió el cupo para 16 equipos y en el 20015 llegó a 24 cupos para pelear por el título del mundo.

Los grupos del Mundial

Grupo A: Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza.

Grupo B: Australia, Irlanda, Nigeria y Canadá.

Grupo C: España, Costa Rica, Zambia y Japón.

Grupo D: Inglaterra, Haití, Dinamarca y China.

Grupo E: Estados Unidos, Vietnam, Países Bajos y Portugal.

Grupo F: Francia, Jamaica, Brasil y Panamá.

Grupo G: Suecia, Sudáfrica, Italia y Argentina.

Grupo H: Alemania, Marruecos, Colombia y República de Corea.

Las figuras a seguir en Australia y Nueva Zelanda

Esta Copa del Mundo contará con muchas figuras representativas, toda vez que el futbol femenil ha tenido un crecimiento importante en todo el planeta, especialmente en cuanto a exposición mediática se refiere.

Es así que las jugadoras que militan en las mejores competencias del orbe han tenido la posibilidad de que miles y miles de seguidores las sigan en televisión y en las redes sociales.

Por ejemplo, Australia, uno de los países sede tiene a una de las figuras más importantes del futbol femenil: Sam Kerr. La delantera del Chelsea ganó fama por su trabajo bajo el mando de Emma Hayes y el reciente push que tuvieron las londinenses.

En Suecia se encuentra una de las defensas más talentosas del futbol mundial: Magdalena Eriksson. La defensora acaba de fichar por el Bayern Múnich tras ser jugadora del Chelsea en la Women’s Super League de Inglaterra.

Y siguiendo el camino del Blue, Pernille Harder al fin podrá jugar la Copa del Mundo junto con la Selección de Dinamarca. Ella también acaba de firmar con el Bayern Múnich tras su paso con el Chelsea.

La potencia más grande del futbol femenil es Estados Unidos, equipo que podría tener un cambio generacional importante que dejará como sus jugadoras a seguir a: Sophia Smith, Catarina Macario y Lindsey Hora.

Inglaterra también tiene una selección plagada de talento, la combinación entre juventud y experiencia tiene pinta de ser su carta fuerte, por ejemplo: la protera de 30 años Mary Earps y la atacante Lauren James de 20 años.

Campeonas de la Copa del Mundo

En ocho ediciones del Mundial Femenil, los trofeos se dividen apenas entre cuatro equipos, mostrando así que el nivel competitivo ha ido en aumento en varios países del mundo, aunque Estados Unidos sigue siendo la más grande potencia del mundo.

El palmarés

Estados Unidos 4

Alemania 2

Noruega 1

Japón 1

Récords del Mundial Femenil

Una de las marcas históricas que existen en la Copa del Mundo es la del partido con más goles. Este récord le pertenece a Estados Unidos.

Las ‘Barras y estrellas’ golearon por un abultado marcador de 13-0 ante Tailandia, una goleada espectacular gracias a los goles de Alex Morgan (5), Rosa Lavelle (2), Sam Mewis (2), Lindey Horan (1), Megan Rapinoe (1), Mallory Pugh (1) y Carli Lloyd (1).

De este mismo partido sale una marca más, la de Alex Morgan con más goles conseguidos en un solo partido, una cifra que a la postre le valió para ser la máxima anotadora del torneo con seis festejos, cifra que compartió con Megan Rapinoe y Ellen White.

Además, la máxima goleadora de la competencia es Marta Vieira, la brasileña que es considerada la mejor jugadora de la historia logró 17 goles y si es llamada a su selección, a los 37 años, podría ampliar esa marca.

Australia y Nueva Zelanda será histórico

La competencia por sí misma ya hizo historia en los libros de futbol femenil, y es que de entrada, es la primera Copa del Mundo que se celebra en dos países sede. Aunado a ello, Australia pertenece a la AFC y Nueva Zelanda a la OFC, por lo que los organizadores son de confederaciones diferentes.

Por si fuera poco, es la primera ocasión que clasifican 32 selecciones nacionales a la competencia y que se disputarán 64 partidos a lo largo de todo un mes.

Como último dato de una cita con la historia está que, la Copa del Mundo del 2023 está llamada a ser el mayor hito del futbol femenil: será el torneo con más asistencia.

De acuerdo con el portal de la FIFA, se han vendido un millón 32 mil 884 entradas para los estadios, un hecho sin precedentes. Será el torneo mundialista más visto en el estadio de la historia.

