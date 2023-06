“No hay paciencia ni comprensión”: Edson Álvarez sobre la situación actual del Tri

La época de vacas flacas en Selección Mexicana no es nueva para Edson Álvarez, el jugador del Ajax sabe lo que son las crisis en el Tricolor. Lastimosamente son cada vez más normales, pero quiere que se arrope a los nuevos jugadores, México tiene un nuevo proyecto y se necesita paciencia:

“No es la primera vez que hay tanto ruido mediático. Siempre ha pasado, llevo dos procesos mundialistas y esto ha sido una constante. Muchas veces exigimos tanto los medios, como la afición, un cambio generacional, pues se está haciendo. El tema es que no hay paciencia ni compresión”, comentó.

El jugador recalcó que “tenemos que entender que estamos iniciando un nuevo proceso, estamos cambiando jugadores, estamos con un nuevo cuerpo técnico. Nos estamos adaptando, obviamente no es de la mejor manera, no es lo que soñamos, pero hay que aceptar la realidad de lo que estamos viviendo. Hay que tener mucha calma”, indicó.

Edson Álvarez habló de cómo está el grupo en la Selección Mexicana: “Han sido horas difíciles después de lo exhibido, anímicamente estamos tristes, pero es parte del juego, tenemos que pensar en seguir adelante”, indicó.

Edson negó rotundamente la falta de ganas de ganarle al país de las barras y las estrellas: “Terminé bastante enojado, triste, obviamente por lo mostrado. No pasa porque el equipo no sienta orgullo o no sienta amor por la camiseta”, dijo.

El jugador del Ajax recalcó que “no pasa por la disposición, no pasa por las ganas, hay que hacer lo que podamos con lo que tenemos, ahora viene un grupo de jóvenes. Me incluyo, pero un cambio así de fuerte es radical”, explicó.

El arropo a la gente nueva es importante: “Estamos en un proceso de tres años, hay jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria que son muy talentosos. Es importante apoyar y darles continuidad a los jóvenes”, indicó.

Álvarez giró la página, la Nations League continúa y luego sigue la Copa Oro: “Es parte de la vida. Cuando cometes un error, analizas y ves qué pudiste haber hecho mejor. Entonces ya pasó Estados Unidos, se viene Panamá y viene la Copa Oro. No sé si debamos verlo como revancha, simplemente es una revancha con nosotros mismos”, comentó.

Edson no tocó temas directivos: “Son cosas que puedo hablar, pero prefiero ahorrarme ese tipo de comentarios. Hay que ver internamente lo que hace cada uno, lo que deja de hacer y por qué estamos en esta situación. Al final nosotros somos los que estamos en la cancha y los que recibimos la mayor parte de las críticas”, cerró Álvarez.

