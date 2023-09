FIFA revela los nominados al premio The Best: Messi y Haaland son los favoritos

El premio The Best, entregado a los mejores jugador del mundo dio a conocer a los nominados para este 2023.

En el futbol varonil parece que está inclinado hacia ods jugadores en específico, Erling Haaland y Lionel Messi.

Por un lado está el delantero del Manchester City, que desde que llegó al equipo no ha dejado de hacer goles. Fue clave para que el conjunto citizen conquistara su primer Champions League, además de hacer el triplete.

Foto: EFE

Por el otro lado, se han generado muchos cuestionamientos sobre el ’10’ de Argentina. Messi tiene el respaldo de haber conseguido el mundial, pero a nivel de clubes dejó mucho que desear. Con el PSG no pudo hacer la diferencia y salió por la puerta de atrás para llegar al Inter Miami.

Foto: EFE

Dentro de los nominados aparecen otros cracks mundiales como Kylian Mbappe, Julián Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva.

JUGADORAS NOMINADAS A THE BEST

En el futbol femenil parece estar todo inclinado hacia una sola jugadora, se trata de Aitana Bonmatí. Ya hace un par de semanas se llevó el premio a la jugadora de UEFA y es probable que repita con el de FIFA.

🚨 ICYMI 🚨#TheBest nominees have been announced! 🏆



VOTE NOW for your favourite! 🗳️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 14, 2023

La jugadora española fue clave en la conquista de los múltiples títulos del Barcelona y posteriormente en la Copa del Mundo Femenil, donde España ganó el título.

En la lista aparece una jugadora que brilla en la Liga MX Femenil, se trata de Jenni Hermoso. La jugadora de Pachuca también formó parte de ese grupo de la Furia Roja que consiguió el trofeo.

Las demás nominadas al premio son Linda Caicedo, Rachel Daly, Kadidiatou Diani, Caitlin Foord, Mary Fowler, Alex Greenwood, Lindsey Horan, Amanda Ilestedt, Lauren James, Sam Kerr, Mapi León, Hinata Miyazawa, Salma Paralluelo y Keira Walsh.

OTRAS CATEGORÍAS

MEJOR PORTERO

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

André Onana

Marc-André ter Stegen

MEJOR PORTERA

Mackenzie Arnold

Ann-Katrin Berger

Catalina Coll

Mary Earps

Christiane Endler

Zećira Mušović

Sandra Paños

ENTRENADOR DEL AÑO (VARONIL)

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Ange Postecoglou

Luciano Spalletti

Xavi Hernández

ENTRENADOR DEL AÑO (FEMENIL)

Peter Gerhardsson

Jonatan Giráldez

Tony Gustavsson

Emma Hayes

Sarina Wiegman

AFICIONADO DEL AÑO

Aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe

Fran Hurndall

Miguel Ángel, aficionado del Millonarios





