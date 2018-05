Pongan muy en alto el nombre de México, dice Peña Nieto a seleccionados

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la Selección Nacional de Fútbol habrá de unir no solo a los mexicanos, sino a los priistas, panistas, perredistas, morenistas y petistas ya que se seguirán sus pasos por las tierras de Rusia.

En el marco del abanderamiento del seleccionado nacional, Peña Nieto dijo que este cuadro habrá de dar lo mejor de sí para que México llegue más lejos.

“Ustedes son el equipo que logra en estos momentos de nuestra historia y de la historia política de nuestra nación lo que no logran los partidos políticos. A ustedes, a toda nuestra Selección Nacional le van a seguir y apoyar todos sin distingo de partido político, de religión, de formación o de lugar en donde vivan.

Futbol Llegó la revancha para Héctor Moreno en Rusia 2018

“Estarán seguidos y apoyados por mexicanas y mexicanos que van a ver su desempeño en este Mundial Rusia 2018. Harán lo que no hace nadie más. Van a unir a priistas, a panistas, perredistas a morenistas, del Partido Verde, a petistas y no podía dejar de hablar de política, si no estuvieran ustedes en la Residencia Oficial de Los Pinos”.

Peña Nieto dejó claro que el conjunto harán posible “el gran milagro” de ver unidos a todos, sean de partido político o no, “estarán siguiendo, apoyando y respaldando el desempeño de nuestra Selección Nacional”.

Acompañado por su esposa, Angélica Rivera de Peña; así como de funcionarios gubernamentales e integrantes de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut); el Jefe del Ejecutivo les demandó a los integrantes del tricolor que pongan muy en alto el nombre de México.

“En ustedes se confía esta apuesta muy alta que Mexico tiene para un gran desempeño en Rusia. No estarán solos, un país entero los va estar siguiendo”, expresó.

Futbol México, el quinto país que más ha disputado Copas del Mundo

Después de escuchar una historia crítica de triunfos y derrotas de la Selección Nacional desde 1930 hasta Brasil 2014 por parte de Alfredo Castillo, titular de la CONADE; el presidente expuso que es momento de ver en los futbolistas y en el despeño que tienen, ver el arribo que como nación se ha venido teniendo en los últimos años.

Manifestó que para esta administración le ha significado emprender cambios profundos, cambios estructurales que deparen a la nación desarrollo, proyección, crecimiento, mayor modernidad como lo queremos todos los mexicanos”.

Cabe destacar el capitán del equipo, Rafael Márquez, le entregó a Peña Nieto y a su esposa una camiseta del conjunto con sus apellidos atrás con el 12. Ya que son el jugador número 12.

No te pierdas:

Futbol ¿Cuándo juega México en el Mundial Rusia 2018? Aquí el calendario y horarios

Futbol México no puede con Gales y empatan sin goles a 19 días del debut mundialista