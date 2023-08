Presidentes de la Federación Española exigen a Rubiales su dimisión por beso a Jenni Hermoso

Los mandatarios de las federaciones territoriales, convocados por el presidente interino de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, pidieron este lunes la dimisión inmediata de Luis Rubiales.

"Después de los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español, los presidentes solicitan que, de manera inmediata, D. Luis Rubiales presente su dimisión como presidente de la RFEF", afirma un comunicado de la Federación.

Futbol Fiscalía de España abre diligencias por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Rubiales se encuentra suspendido provisionalmente por la FIFA "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional" por un periodo inicial de 90 días mientras "se tramita el procedimiento disciplinario" abierto en su contra.

El máximo organismo del fútbol mundial abrió este expediente tras el beso forzado de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda y su posterior negativa a dimitir.

El mandatario suspendido también está pendiente de otro posible expediente por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que podría abrir la puerta a otra inhabilitación provisional por parte del Consejo Superior Deporte Español (CSD).

El presidente del CSD, Víctor Francos, había mostrado su deseo en la tarde de este lunes de que los presidentes territoriales estuvieran "a la altura de lo que demanda la sociedad española y el fútbol español" en su reunión.

"He intentado en una entrevista televisiva hacerles llegar un mensaje claro de que la RFEF no vuelva a dar el espectáculo del viernes pasado" cuando Rubiales decidió no dimitir, añadió Francos.

Los mandatarios federativos, convocados de urgencia por el presidente interino de la RFEF, Pedro Rocha, instarán a "una profunda e inminente reestructuración orgánica en cargos estratégicos de la Federación para dar paso a una nueva etapa de gestión en el fútbol español".

"Además, hemos instado al presidente Pedro Rocha a que se retire de inmediato la última comunicación en nombre de la Federación con FIFA y UEFA que hemos conocido en el día de hoy", añade el comunicado.

La nota hace referencia a las informaciones de prensa publicadas este lunes, según las cuales, el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, denunció ante la UEFA la injerencia del gobierno español.

Los presidentes territoriales también aseguran que la RFEF "mantiene su compromiso de continuar implementando su inversión, así como las políticas de igualdad para el desarrollo del fútbol femenino".

Felicitan a la Selección Femenil Española por el campeonato mundial

Los mandatarios, que en ningún momento hacen mención a Jenni Hermoso, felicitan asimismo a la selección femenina por el triunfo en el Mundial.

"Presentamos nuestra admiración y agradecimiento a un grupo de jugadoras irrepetible y extendemos nuestra felicitación a todas aquellas personas que construyeron, a lo largo de los años con empeño, el crecimiento del fútbol femenino", afirma el comunicado.

Los presidentes finalizan mostrando su "respaldo unánime" a Rocha, "para que lidere una nueva etapa donde el diálogo y la reconciliación con todas las instituciones del fútbol sea la línea a seguir".

"Nos ponemos a disposición del CSD y de todas las instituciones implicadas para seguir construyendo juntos la candidatura al Mundial 2030", concluye la nota.

En su intervención de la tarde de este lunes, el presidente del CSD había afirmado que "hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial 2030" al que España aspira en una candidatura conjunta con Marruecos y Portugal.

Francos añadió que había hablado con la FIFA para analizar lo ocurrido en los últimos días y que seguiría en contacto permanente con ese organismo.

"Un hecho particular (la acción de Rubiales) no puede empañar un objetivo colectivo (la candidatura mundialista)", afirmó Francos.

