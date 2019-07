Presentarán nuevas pruebas en contra del futbolista Joao Maleck

Debido a que los abogados que llevaban el caso de Maria Fernanda, quien falleció hace un mes en el accidente provocado por el futbolista Joao Maleck, los familiares dieron a conocer el cambio de abogados y se anunció que aportarán nuevas pruebas en donde se ve el grado del alcohol en la sangre y de velocidad a la que iba.

La abogada Ala Rassi, quien radica en Ciudad de México, indicó que los anteriores abogados prácticamente no hicieron nada ni solicitaron ningún tipo de prueba pericial, puesto que “no siguieron todos los parámetros por eso hay un cambio y una revocación de abogados, estamos empezando desde cero, ya tenemos algunos peritajes”.

La litigante mencionó que dentro del proceso, todos los escritos en la parte superior llevan una leyenda que indica a qué autoridades va dirigido, a qué juzgado o a la Fiscalía, en ese sentido los anteriores abogados no tenían nada de eso ni promovieron ningún tipo de escrito y “eso es una falta de ética”.

Además, detalló que las pruebas periciales que se utilizan en este tipo de caso como es criminalística, arrastre vehicular, biológicas, así como por la falta de acciones concretas, la señora Martha Álvarez-Ugena decidió cambiar de abogados.

En este contexto, la nueva abogada fue firme y directa al señalar que sus colegas antecesores “no hicieron nada, no hubo periciales, no solicitaron nada, empezamos de cero, ya empezamos a trabajar desde hace una semana, solicitamos peritajes, ya vino un perito de nosotros y empezamos a revisar los expedientes completos de la investigación, va a venir un perito criminalístico y uno químico”.

Foto: Instagram

Ala Rassi indicó que no se analiza presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque hasta el momento no se han violado los derechos humanos ni de la víctima ni de la familia, ya que la investigación aún está en curso y en el caso del desistimiento de la mamá de uno de los hijos del esposo, dijo que no hablarán de ese tema ni será factor para que el juez emita sentencia con ese perdón. Además de que no encontraron irregularidades en la investigación de la Fiscalía General.

Pero sí reiteró que sus colegas no trabajaron porque no hicieron ningún tipo de escrito a alguna instancia correspondiente, por eso se revisa toda la investigación.

La abogada agregó que presentarán nuevas pruebas que les han hecho llegar tanto a ellos como a la Fiscalía en cuanto a videos, fotografías y testimonios de testigos, con los que demostrarán cómo ocurrieron realmente los hechos, así como algunas declaraciones que se reservó explicar para no entorpecer la investigación.

“Hay pruebas en retrospectiva que realizó la Fiscalía en donde vienen nuevos datos de alcoholemia, nuevos datos de velocidad, hay videos nuevos, videos de días anteriores, de todo el trayecto del señor Joao Maleck al momento del impacto, el tiempo que llevó en suceder los hechos, todo está ahí”, indicó.

La señora Martha Álvarez-Ugena destacó que ya solicitaron el apoyo de las autoridades españolas para este caso, debido a que por su ascendencia española tienen la doble nacionalidad y están dispuestas a llegar hasta el propio presidente español-

Reiteraron que no aceptarán ningún tipo de acuerdo con el jugador a través del Instituto de Justicia Alternativa, ya que quieren una sanción ejemplar y que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones.

Finalmente, indicaron que el gobierno municipal de Zapopan les prometió dar todo el apoyo necesario para aportar pruebas en la investigación, motivo por el que se reunieron con el presidente Pablo Lemus, quien les indicó que las peticiones deben ser por escrito.