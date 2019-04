Ricardo La Volpe busca la victoria ante las Aguilas

Metepec.- Basta de caídas, en Domingo de Resurrección y en plena Semana Santa, Ricardo La Volpe busca renacer en la liga y de paso darle un golpe certero a las Águilas. Las estaciones se acaban y Toluca está obligado a arder, su pasado azulcrema es lo de menos, la cola le volvió a salir y la maldad se apoderó de él: “Hay muchos equipos que están peleando por entrar a la Liguilla, nosotros tenemos que ganar el partido, pero no lo califico como drástico, esa palabra es para generar notas, es un partido de futbol, lo tenemos que disfrutar, demostrar que queremos ganar”, dijo el “Bigotón” a ESTO tras concluir la práctica en Metepec.

Ricardo, serio, pero amable con el Diario de los Deportistas, dejó su vaso de fruta y accedió a la plática: “Tenemos que seguir trabajando, sacar buenos resultados, hay 9 puntos en disputa, creo que el equipo va mejorando, pero nos falta trabajar en muchos aspectos”, indicó.

Las Águilas van al averno con el pico afilado, la Liguilla no está amarrada y buscan hacerlo en territorio mexiquense: “Ellos están más sueltos, necesitan ganar un partido más para estar en la fase final, cada partido es diferente, son distintos planteamientos, tenemos que seguir trabajando defensivamente, nos vamos a encontrar a un equipo con una importante agresividad ofensiva, atacan mucho por fuera, son desequilibrantes, nosotros tenemos que contrarrestar eso”, pidió.

La plática siguió, algunas voces se escucharon cerca, pero Ricardo no se distrajo: “El domingo tenemos que tener el control de la pelota, ser protagonistas, no tengo muchas variantes, le veo falencias al equipo, pero tenemos que solucionar eso rápido”. La Volpe no cree que el ajetreo de las Águilas en las últimas semanas sea un factor benéfico para el Toluca: “En el futbol no se aprovecha nada, no sé porqué dicen de cansancio, hay equipos que juegan a mitad de semana y luego el fin de nuevo, América tiene variantes, participan diferentes jugadores, pero lo que nos preocupa es Toluca, cómo jugar nosotros, tenemos que crecer y ganar, son puntos importante para seguir pensando en la Liguilla, estamos de local y tenemos que aprovechar".

VUELVE WILLIAM

Recuperar a William Da Silva es bueno para Ricardo; por sus características ofensivas y defensivas, es un arma importante: “Tengo a William, pero también a (Antonio) Ríos y Federico Mancuello, (Alan) Medina está en buen momento", dijo el argentino. .





Lainez debía esperar

¿Se equivocó Lainez? ¿Debió demorar su brinco al otro lado del charco?, Ricardo La Volpe cree que sí, el “Bigotón” tiene fe en Diego, la calidad del canterano azulcrema puede detonar en cualquier parte del mundo, sin embargo, el bache en el que se encuentra lo pudo haber evitado. Ser paciente era la clave, madurar en el nido y luego volar: “Lainez, para mí, tenía que quedarse un año más (en México), si vos recuerdas, en América figuró en el último tercio del campeonato y en la Liguilla, le hubiera venido bien quedarse y conocer otros aspectos de estar en un equipo grande, no sólo la calidad y técnica que tiene, sino aspectos de oficio”, dijo Ricardo a ESTO. El “Bigotón” insistió en su pensamiento: “A oficio me refiero a saber cómo moverse, saber dónde puedes hacer daño, si vas a Europa es porque te buscan para dar resultados y competir en UEFA o Champions League, para mí, fue un apresuramiento irse”, recalcó.

El debate sobre la decisión de Lainez volvió tras el pase del Ajax a las semifinales de la Champions League.

¿Irse o quedarse en Sevilla?, Ricardo tiene su opinión: “No creo que el problema pase por un club, todos los equipos son los correctos, creo que se tiene que elegir bien su posición, para mí, Lainez es del estilo de juego de Messi, por el lado derecho es donde mejor gambetea”. Quique Setién tiene un diamante que le puede dar muchos éxitos, falta pulirlo: “Hay que ver al Betis, en qué posición lo considera. Necesita adaptación, oficio, ir agarrando ritmo y ganarse la titularidad".