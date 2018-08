Roberto Alvarado con hambre de gloria

Atrás quedaron esos momentos amargos que en algún momento marcaron su vida. Roberto Alvarado es un joven alegre, sonriente y con muchas ganas de triunfar. Atiende a los medios de comunicación con una sonrisa. No importa que recién haya terminado el entrenamiento y que tenga cosas que hacer después de la práctica. Se toma un tiempo para charlar con los reporteros. Disfruta su momento.



Llega, saluda y se sienta para platicar con ESTO. “Soy alegre, así debe de ser”, es una de las primeras frases del futbolista. Y es que después de militar en Celaya, Pachuca y Necaxa, Roberto recibió la oportunidad de llegar a Cruz Azul, uno de los más grandes de México. “Me siento muy bien acá. Gracias a Dios en Necaxa me fue bien y tratando de aprovechar la oportunidad al máximo, la confianza que tuvieron en mí Ricardo (Peláez), (Pedro) Caixinha y el presidente. Me siento muy contento. Es una oportunidad que siempre había soñado. Me siento bastante feliz y motivado”, cuenta.

El día que le dijeron que La Máquina lo pretendía, no lo olvidará nunca. Sabía de los rumores, del interés de los celestes, y estaba de vacaciones cuando recibió la noticia. “Me habla mi representante y me dice que le llamaron de Cruz Azul, que lo pensara, que Necaxa iba a respetar lo que yo eligiera: si me quería quedar o quería salir”, recuerda. “No lo pensé dos veces y dije que sí quería venir para acá, que quería asumir este reto y, la verdad, estoy muy agradecido con la oportunidad”, afirma.

Pero aunque él lo tenía seguro, no faltaron aquellos que lo tentaron a declinar la invitación y le recordaron aquello de las “cruzazuleadas”. Él hizo oídos sordos y de la mano del resto del equipo luchará por cambiar ese dicho.

“Cuando estaba por venir me decían en redes que no lo hiciera, que iba a hacer una cruzazuleada. He tomado ese tema como algo chistoso. Ricardo nos dijo que ése era un tema punto y aparte, que él iba a hacer lo posible para que no pasaran ese tipo de cosas, que ya no dijeran eso y así va a suceder; el equipo está haciendo las cosas bien, esperamos seguir por ese paso, tenemos el objetivo bien claro”, confía.