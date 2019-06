Uriel Antuna vive un romance de verano en la Copa Oro

Charlotte.- El romance entre Uriel Antuna y el Tricolor va viento en popa. El futbolista duranguense está que no se la cree debido a que poco a poco se convierte en referente e inamovible en el combinado nacional dentro de la edición 2019 de la Copa Oro.

El antes jugador del Groningen de la Liga holandesa contabiliza cuatro dianas en el certamen dorado, por lo que vive un sueño hecho realidad, pues de estar casi descartado por la recuperación de Edson Álvarez y luego el lesionado Jorge Sánchez, Antuna entró de rebote en el listado de Gerardo “Tata” Martino, mismo a quien ya se echó a la bolsa gracias a sus goles y el juego intrépido que domina, ese que también ejerce en el Galaxy de Los Ángeles.

“Estoy muy contento, lo he dicho millones de veces, agradezco al ‘Tata’ la oportunidad y la aprovecho al máximo”, celebra muy contento el muchacho, desde el césped de las Panteras de Carolina, en charla exclusiva con ESTO el Diario de los Deportistas.

Antuna le marcó tres goles a Cuba y el domingo le hizo uno más a Martinica, en una gran fabricación. “Desde que vi a Andrés que me la iba a dar, vi que podía pasar y tenía que encararlo. Sabía que tenía que ir a la portería y de donde lo veo me puse a tirar, pensé que lo iba a tapar, pero al final entró y festejé”, describe el elemento mexicano, quien estuvo a nada de quedar fuera de la convocatoria de Martino.

Uriel es un revulsivo, el futbol le hace justicia y tiene palabras de agradecimiento al cuerpo técnico encabezado por el argentino, quien “me dio oportunidad”.

“Desgraciadamente se dan lesiones, pero hay que aprovechar las oportunidades; siempre había luchado para estar aquí, en Selección Nacional”, remata el muchacho, tan certero como en la cancha.





‘Estar en Holanda, nada fácil’, confiesa

Si bien sus orígenes futboleros no fueron de lo mejor, Uriel Antuna cuenta que la estadía en Holanda no resultó ser una de las mejores experiencias de su vida, ya que el idioma y los pocos minutos lo hicieron cambiar la brújula para regresar al futbol del continente americano.

Antuna se decantó por la MLS, precisamente al Galaxy de Los Ángeles, en donde Dennis Te Kloese tuvo mucho que ver para que llegara al cuadro blanco junto a Jonathan dos Santos y Zlatan Ibrahimovic. La decisión, según él, fue la correcta.

“No fue nada fácil estar allá en Holanda, prácticamente no jugué nada, fueron pocos minutos, siempre en mi mente es estar trabajando, siempre creí que vendría algo bueno, por eso me decidí por la MLS para seguir jugando”, detalla.

Bajo las riendas de Guillermo Barros Schelotto, el duranguense también brilla en el Galaxy angelino de Carson. “Allá cada vez me siento más cómodo, con más confianza, por el apoyo del técnico y de los seguidores”, externa el jugador.

Además, “juego libre y hago lo que yo sé, lo cual es importante para seguir así”, explica satisfecho de los números y el momento que experimenta.

Por ello y ahora más que nunca, no se arrepiente de llegar a la MLS, liga que nuevamente lo puso ante los ojos de la Selección Mexicana, ahora bajo la atenta mirada de Gerardo Martino, pues en su momento Juan Carlos Osorio fue el primero que creyó en él. “Me sorprendió el nivel de acá, por el nivel que tienen, ahora tengo una mayor proyección, no me arrepiento de estar aquí, de jugar acá, vamos a ver cómo sigue todo”, aguarda.