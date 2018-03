Zidane confiesa que no deseaba ser director técnico

Zinedine Zidane, técnico que ha guiado al Real Madrid al título en las dos últimas Champions League, indicó ayer, en Limoges, Francia, que no tenía ningún deseo de ser técnico cuando se retiró como jugador en el 2006.

“Cuando me retiré como jugador profesional, no tenía ningún deseo de ser técnico. Para nada quería dirigir. Tenía, sobre todo, ganas de descansar, de hacer otra cosa”, declaró a los periodistas en Limoges, ciudad en la que obtuvo su diploma de mánager general de clubes deportivos en el Centro de Derecho y Economía del Deporte (CDES).

“Y luego, finalmente fue que no, ya que uno se da cuenta de que cuando has tenido retos en tu vida tienes que continuar. Me tomé un tiempo para descansar, me preparé para eso y después la pasión por seguir al lado del terreno de juego se impuso. Hoy soy técnico y estoy contento de serlo”, añadió el francés.

Zidane viajó a Limoges para disputar un partido caritativo de futsal con otros campeones del mundo de Francia 1998, como Laurent Blanc y Robert Pires, entre otros deportistas, como el ex capitán de la Selección Francesa de rugby, Fabien Pelous.

“Como dejé la escuela muy pronto, tenía que prepararme”, apuntó Zidane.

“He hecho dos años de mánager, tres años de entrenador. He pasado cinco años preparándome. Para mí era una obligación”, señaló.

Entrenador del Real Madrid desde enero de 2016, en sustitución de Carlo Ancelotti, el ex también capitán de la Selección Francesa ha guiado al equipo merengue en esta etapa al título de la Liga española conquistado en 2017; además de dos Champions League ylos dos Mundiales de Clubes consecutivos, en 2016 y 2017.