¡Iga Swaitek es campeona! La polaca sumó su tercer Roland Garros

Karolina Muchova estuvo muy cerca de conseguir la “misión imposible”, pero se terminó quedando corta en su intención por destronar a la reina de París.

La tenista polaca Iga Swiatek reaccionó a tiempo para conquistar su tercer título en Roland Garros al imponerse. En tres sets por 6-2, 5-7 y 6-4 en una pletórica Philippe-Chatrier.

Al final los nervios de plantarse en su primera final de un Grand Slam le terminaron pasando factura a la checa.

Muchova ingresó a la pista muy errática, cediéndole el control a Swiatek, quien se adjudicó el primer set permitiéndole sólo dos ‘games’. El segundo episodio también comenzó con un quiebre a favor de la campeona defensora, y cuando parecía que la final no iba a tener mucha historia, reaccionó la checa. Le regresó la cortesía y se encaminó a un tercer episodio.

Este fue el primer set que pierde Swiatek en la actual edición de Roland Garros y en las cuatro finales que ha disputado de Grand Slam. Si estaba acostumbrada a coronarse sin esforzarse, ahora tenía que apelar al máximo de sus posibilidades para estirar su reinado en París.

First to defend the women’s singles title since Henin in 2007 💪#RolandGarros pic.twitter.com/lCPUHZgtqT — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023

Tal fue el desconcierto de la polaca, que perdió otra vez su servicio para encontrarse 0-2 abajo. Ante el delirio de los aficionados, despertó Iga y consiguió tres ‘games’ para igualar los cartones. Ambas jugadoras intercambiaron quiebres, hasta que el décimo punto, donde la polaca sacó a relucir toda su experiencia.

La WTA tiene una reina que mantuvo su hegemonía en la arcilla de París. La polaca logró su prime Roland Garros venciendo a la estadounidense Sofia Kenin el 10 de octubre de 2020 y el 4 de junio de 2022 derrotó a Cori Gauff.

28-2 in Paris 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/IgKQU2KhvW — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023

