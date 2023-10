Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 tendrán nuevos deportes: estas son la disciplinas agregadas

De manera oficial, se anunció que tanto el béisbol, softbol, Flag Football, Lacrosse,️ Squash y Cricket serán nuevos deportes inducidos en los Juegos Olímpicos desde la edición de Los Ángeles 2028.

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunció la inclusión de Béisbol/Softbol, Lacrosse, Cricket, Flag Football y Squash para la justa.

Se dio a conocer que las disciplinas ya fueron incorporadas al programa luego del voto de ratificación de los deportes propuestos en la sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) que se realizó la semana pasada.

It’s official! We’ve added brand new sports to our #LA28 Olympic Games lineup.



⚾️ Baseball, 🥎 Softball, 🚩🏈 Flag Football, 🥍 Lacrosse, ⚫️ Squash, 🏏 Cricket



Get more info on LA28’s full Olympic sport program: https://t.co/4CSIlhkBiI pic.twitter.com/c2ZOcy2EK8 — LA28 (@LA28) October 16, 2023

Béisbol/Softbol, Lacrosse, Cricket estarán de regreso para una justa olímpica, mientras que el Flag Football y Squash harán su debut.

Para el evento, el COI confirmó que se mantendrá en el programa el Pentatlón Moderno con una modificación. Ya que no habrá evento ecuestre y se cambiará por una competencia de relevos, además de que seguirá el Levantamiento de Pesas.

“El COI ha suspendido su decisión de incluir el boxeo en el programa LA28. A la espera de una mayor aclaración por parte del organismo rector del boxeo olímpico reconocido por el COI”, informó el Comité Organizador.

“La esperanza de un sueño olímpico acaba de convertirse en una búsqueda activa para innumerables atletas de todo el mundo. Este extraordinario viaje a lo largo de los próximos cinco años sin duda cambiará vidas. Inspirando a los atletas con la oportunidad de representar su deporte y su país en el escenario más grande del mundo”, dijo Janet Evans, directora de atletas de LA28.

“Participar en los Juegos es una experiencia como ninguna otra. Y cualquier atleta que la persiga se convertirá en un hilo conductor invaluable dentro de la historia compartida de los Juegos LA28″, agregó.

AGRADECIDOS CON LA INCLUSIÓN DE NUEVOS DEPORTES

Por su parte, Pierre Trochet, presidente de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF) se mostró ilusionado de que haya incluido el Football Flag para la justa de Los Ángeles.

“Este es un gran momento para nuestro deporte y nuestra comunidad global de futbol americano. Agradecemos a todos los que han participado en lo que ha sido un viaje verdaderamente colectivo. Y un viaje que ahora continuará en asociación con LA28, a quienes agradecemos por su visión y liderazgo“.

“Estamos convencidos de que Flag Football ofrecerá una nueva y emocionante dimensión a los Juegos, uniéndolos. Por primera vez en la historia, con el deporte número uno de Estados Unidos en su formato más joven, más accesible e inclusivo. Que ya está encabezando un crecimiento extraordinario, particularmente entre Audiencias juveniles, mujeres y niñas y en nuevos países de todo el mundo”, agregó.

En tanto que Zena Wooldridge, presidenta de la Federación Mundial de Squash. Recordó que esta disciplina ha tenido un crecimiento importante. Y se espera que haya un aumento tras la decisión de incluirlo en el programa olímpico.

“El squash es un deporte increíblemente dinámico, diverso y competitivo que se adapta perfectamente a los Juegos Olímpicos. Todos los involucrados en nuestro deporte están emocionados de llegar a Los Ángeles y esperamos ser parte de una experiencia de Juegos Olímpicos incomparable. Nuestro más sincero agradecimiento a los organizadores de LA28 y al COI por su cuidadosa consideración. Y a todos los que han ayudado al Squash a lograr el reconocimiento olímpico”.

Publicado originalmente en ESTO