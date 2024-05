Karen Quiroga apuesta por vigilar Iztapalapa con drones

Karen Quiroga Anguiano, candidata de Va x la CdMx a alcaldesa de Iztapalapa, vigilará el territorio con más habitantes de la Ciudad de México a través de drones.

Quiroga compite por segunda vez por este cargo. Su primera contienda ocurrió en 2018 frente a Clara Brugada, en esa elección 48 por ciento de los habitantes de Iztapalapa votó por Brugada y 38 por ciento por Quiroga. En entrevista con Organización Editorial Mexicana, la candidata afirma que ganará el próximo 2 de junio.

Una de sus apuestas de gobierno será el combate a la inseguridad apoyado con tecnología. Y pasará de mil policías a cinco mil para vigilar Iztapalapa, donde viven 1.8 millones de capitalinos.

Karen Quiroga, candidata de la alianza Va x la CdMx

“El asunto es el volado de dron, porque hasta el narcotráfico usa drones. O sea, no puede ser que el Estado mexicano, que las alcaldías y que los gobiernos de proximidad no puedan hacer uso de la tecnología, necesitamos volar drones”, aseguró.

¿Y si los tiran?, pregunta el reportero.

“Que lo bajen, por supuesto que vamos a llegar con diputados y a quien baje un dron del gobierno le vamos a dar la penalidad máxima. Hoy lo quiero decir: yo no voy a tolerar nada”.

Karen Quiroga en entrevista con periodistas de la OEM

Quiroga reprochó el estado en el que está la alcaldía en temas de seguridad. “Hay zonas donde no hay ley, yo he estado en recorrido y en cuatro horas no he visto una sola patrulla. Soy intolerante a la delincuencia, no, no puede existir”.

Cuestionada sobre la participación de otra corporación de seguridad como la Guardia Nacional, Quiroga declaró que no sirve para nada. “No los ves patrullando, no los ves enfrentando al crimen, no los ves usando las atribuciones que se les dieron hasta el Ministerio Público, claro que no”.

Foto: Aracely Martínez / El Sol de México

También propone entregar dispositivos de geolocalización para las mujeres, pues aceptó que en Iztapalapa ellas desaparecen. “Eso es una realidad. El geolocalizador tiene que estar conectado a la red de apoyo con mayor eficacia que es la familia, entonces las vamos a sincronizar a todos los teléfonos de la familia para que sepan en dónde están las mujeres las 24 horas del día”.

Históricamente Iztapalapa se ha inclinado por los partidos de izquierda, incluso en las administraciones en las que el PRD formó alianzas para competir. Quiroga confía en que la alianza que ahora tienen con el PAN y el PRI no afecta la afinidad de sus simpatizantes.

Foto: Aracely Martínez / El Sol de México

“Parecería que somos el agua y el aceite en 2018 por la que fui candidata… la gente hoy sabe que ha cambiado la política y sabe que hoy se tienen que hacer otro tipo de alianzas y yo te quiero decir que el PAN no es el PAN de hace 30 años, no es que no es el PAN que combatimos.

“Santiago Taboada es un hombre de otro tiempo, un panista que ha decidido militar ahí, pero que tiene más ideas de izquierda a veces que muchos perredistas, te lo puedo decir con toda sinceridad. Hay de repente perredismo que se niega a hacer algunas cosas, por ejemplo, en el tema de derechos de mujeres y Santiago lo ve como la cosa más natural que hay, es un hombre de otro tiempo. Hoy parece que no existe una izquierda y una derecha, porque el presidente se dice de izquierda y sus acciones son más de derecha, pero de esa derecha de hace 40 años, ¿no?”.

Foto: Aracely Martínez / El Sol de México

Ella se define como socialdemócrata. “Me defino como una mujer con una ideología socialdemócrata, pero además que no cree en el totalitarismo. La gente no es buena ni es mala, tiene una dualidad y hoy he decidido tomar lo mejor del PAN, que son sus gobiernos en cuanto a orden, seguridad, en cuanto a poder contemplar los mejores e innovadores servicios respecto a limpieza en calles y he decidido tomar del PRI su organización, su disciplina, su formación y he decidido quedarme con el PRD porque tiene la posibilidad de ser un partido en constante cambio”. Agregó.

Foto: Aracely Martínez / El Sol de México

El miércoles 8 de mayo la candidata acusó que dos personas fueron asesinadas afuera de su casa en San Lorenzo Tezonco por lo que elementos de la policía capitalina ingresaron de forma arbitraria a catear su domicilio.

Dos semanas después, Quiroga confirma que hace campaña escoltada por policías. “Ahí los traigo pegados y acepté la seguridad sin tenerles confianza, porque lo que pase va a ser su responsabilidad, solo por eso. Andan cinco elementos conmigo, (son) de inteligencia. No cuidan a la familia que le asesinaron a mi vecino, no cuidan a la gente, pero para que yo no haga escándalo ahí andan”, acusa.