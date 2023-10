Alejandra Ortega sin boleto olímpico por error en el trazado del circuito en Panamericanos

SANTIAGO.- Un error en el trazado del circuito de marcha de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 dejará sin validez las marcas obtenidas por las atletas, entre ellas la de la mexicana Alejandra Ortega, quien había dado el tiempo para París 2024.

De acuerdo a algunos reportes, a la pista ubicada en el Campo de Marte le faltaron aproximadamente 100 metros, lo cual ocasionó que el recorrido total fuera de 18 kilómetros, en un auténtico escándalo al tratarse de una competencia oficial.

El desconcierto entre las atletas fue evidente una vez que llegaron a la meta. Aunque se respetó el podio conformado por las peruanas Kimberly García y Evelyn Inga, con el oro y el bronce, y la ecuatoriana Glenda Morejón, con la plata, sus tiempos no serán válidos debido al error en el trazado.

La peruana Kimberly García ganó la prueba con un tiempo de 1:12:26, lo cual habría supuesto un nuevo récord del mundo. Por su parte, Morejón e Inga finalizaron la prueba con registros de 1:12:43 y 1:14:16, respectivamente.

🚨 ¡Escándalo en Santiago 2023! 🚨



Alegna González abandonó la prueba de los 20km en la marcha porque no se adaptó al clima. Pero la locura se desató cuando aseguró que el circuito estaba mal trazado 😱



📹@joseangelr10 pic.twitter.com/AV5aMIvTLK — Esto en Línea (@estoenlinea) October 29, 2023

El error no solo no permitirá a las ganadoras tener un registro de sus tiempos, sino que también comprometió las marcas olímpicas establecidas por la World Athletics. Al ser un evento oficial, Santiago 2023 permitía a los atletas dar el tiempo necesario para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La mexicana Alejandra Ortega fue una de las principales afectadas. La marchista culminó en el quinto lugar, con un tiempo de 1:16:56, es decir, un registro que habría sido suficiente para dar la marca mínima.

Aunque resulta evidente que de haber realizado el recorrido completo el tiempo sería mayor, el ritmo que llevaba le habría permitido soñar con la marca.

Por su parte Ale Ortega aseguró que tendrá que medir sus lapsos, pues no sabe si el recorrido de la marcha de 20km estuvo buen trazado 😱



📹@joseangelr10 pic.twitter.com/LxXM4Kaaqb — Esto en Línea (@estoenlinea) October 29, 2023

“Si fueron unos dos o tres kilómetros no me afecta tanto. Sí íbamos para la marca, pero tienen que verificarlo ellos y ajustar nuestros tiempos. Sino habría que buscar la marca el siguiente año, buscar una competencia antes de Juegos Olímpicos. Sería triste no nada más para mí, sino para todas las competidoras”, dijo Ortega al finalizar la prueba.

El contratiempo afectó de lleno las aspiraciones de las deportistas, sobre todo ante la plantación que ya tenían de cara a los Juegos Olímpicos. “A casa vuelta le faltaba un poquito más de 100 metros. Desde la primera vuelta nos dimos cuenta que había un error. No solamente veníamos por esa marca, sino que nos preparamos para eso durante tres meses. Tan pronto terminó el Campeonato Mundial comenzamos a preparar los Panamericanos, y nuestro objetivo aquí. Conociendo anticipadamente las condiciones, teníamos la certeza de que podíamos hacer la marca”, explicó el entrenador Raúl González.

¿Qué pasará con Alejandra Ortega y los otros atletas afectados?

Fernando Platas, jefe de misión de la delegación mexicana, estuvo al tanto del problema y de una posible resolución. “No se puede repetir la prueba, eso es un hecho. La exigencia del clima, del nivel, es complicado, pero hay que esperar para tener una postura de la delegación”, dijo.

Por su parte, el Comité Organizador emitió un comunicado para explicar lo ocurrido y confirmar que los tiempos quedan anulados.

“En relación a la prueba de marcha femenina desarrollada hoy en Parque O´Higgins, informamos que, debido a un problema de medición, responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA), se anulan los tiempos obtenidas en ésta. Lo anterior, debido a que el experto comisionado por APA, señor Marcelo Ithurralde, no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas."

"Según establece el reglamento internacional, es APA la única organización facultada para realizar las mediciones y por ende es la responsable de la distancia oficial de la competencia. Por su parte, la Corporación Santiago 2023 es la encargada de contratar al experto designado por APA y facilitar su trabajo en el terreno de competencias. Lamentamos profundamente los inconvenientes para los atletas, sus entrenadores, el público y la prensa asistente, pero esta situación escapa a las atribuciones del comité organizador”, dice el documento.





