Francisca Mardones, primera paralímpica chilena en inspirar una muñeca Barbie

La atleta paralímpica chilena, Francisca Mardones, se une a la lista de mujeres que han inspirado a la empresa de juguetes Mattel para crear una muñeca Barbie a su imagen y semejanza.

El hecho de que Mardones cuente con su "minimí", le causó gran emoción, la cual expresó a través de una publicación en redes sociales.

"Nunca imaginé que un día les contaría que me he transformado en la primera barbie chilena!! Muchas gracias a Barbie por el emotivo homenaje! Me desborda la emoción ver una Barbie lanzadora de bala paralímpica"

La muñeca es idéntica a Mardones, también usa una silla de ruedas y viste su misma equipación deportiva de la aleta, que en 2019 se proclamó campeona mundial de lanzamiento de bala, con récord del mundo incluido.

Además, la chilena, abanderada de su país durante el desfile de naciones en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 este martes, aseguró que le hace muy feliz que su versión muñeca tenga el objetivo de impulsar a las niñas y niños para practicar algún deporte.

"Motivarlos a que sean nuestros futuros campeones es lo que más llena mi corazón!", expresó.

¿Por qué Mardones está en silla de ruedas?

La atleta nacida en Chile, en 1977, sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas desde 1999.

Mardones cuenta con una gran trayectoria en el mundo del deporte, lo que la ha llevado a participar como tenista en los Juegos Panamericanos de Río 2007 y de Guadalajara 2011, además de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Sin embargo, una lesión en la mano que sufrió en 2017, la orilló a despertar gran interés y desempeñarse en lanzamiento de la bala, jabalina y disco.

La muñera Barbie de esta destacada deportista forma parte de la línea "Sheroes" de Mattel, la cual fue creada en 2015 para rendir homenaje a mujeres que son un ejemplo a seguir porque han generado un cambio social y han sobresalido en sus áreas o profesiones rompiendo fronteras e inspirando a las próximas generaciones.





Con información de EFE