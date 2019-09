Logo de México 86, elegido como el mejor de la historia de los Mundiales

El logo de la Copa del Mundo de México 1986 fue elegido por la FIFA como el mejor de la historia de los Mundiales al vencer al de Sudáfrica 2010.

Dicho anuncio fue dado a través de las redes sociales del máximo órgano deportivo el cual reveló que más de 340 mil personas participaron en el proceso de la elección.

Over 340,000 of you had your say in the #WorldCup #GreatestEmblem final vote 🗳️



With 53% of the vote, Mexico 1986 is the winner 🇲🇽👏



In 24 hours, at 20:22 Doha time, the emblem for Qatar 2022 will be revealed 🇶🇦👀 pic.twitter.com/snQjkXmbhf — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 2, 2019

La decisión fue tomada como resultado de una reñida votación en donde el logo azteca se alzó con el triunfo al obtener el 53% de la votación total frente a un 47% por parte del logo sudafricano el cual derrotó en las semifinales al de Brasil 2014.

Cabe recordar que hace poco, la FIFA igual destacó el gol de Manuel Negrete como el más bonito en la historia de las Copas del Mundo, anotación que precisamente se efectuó durante la celebración del Mundial del 86, por lo que ahora México nuevamente gana un distintivo a nivel internacional.

Cabe resaltar que dicha encuesta fue realizada en el marco de la presentación oficial del logo del Mundial de Qatar 2022 el cual será revelado este martes a las 20:22 horas tiempo del país anfitrión.