México buscará ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en conjunto con María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), dieron a conocer el plan a seguir para presentar la candidatura de México como sede de los Juegos Olímpicos del 2036 o 2040, un evento que solo requeriría una inversión del 10 por ciento por parte del gobierno federal.

“Nuestra meta es traer los Juegos de 2036 y si no 2040, porque así funciona el sistema. Sabemos que es una competencia, como todo lo que hacemos a nivel internacional. Lo primero que haremos es integrar el Comité Promotor de México, con empresarios, cultura, deporte y gobierno, todos los que van a estar involucrados en promover y después llevar a cabo lo que significa organizar unos Juegos Olímpicos. Ese comité lo vamos a dar a conocer el día 30 de noviembre”, señaló Marcelo Ebrard.

“Instalado el Comité vamos a comenzar con los estudios que nos piden el COI, porque queremos tomar en cuenta los cambios qué hay en la organización de los Juegos Olímpicos, como en el financiamiento, hoy, un evento así se financia con el 30 por ciento proveniente de la venta de boletos, el 30 por ciento con patrocinadores, el 10 por ciento lo pone el gobierno sede, y el otro 30 por ciento lo pone el Comité Olímpico Internacional, eso es muy importante, porque no hay un problema financiero, además México ya tiene mucha infraestructura, no solo por los otros Juegos Olímpicos, sino por todo lo que se ha hecho en el país en los últimos años. Si México se propone algo es porque lo vamos a lograr. No vamos a participar a ver si podemos, participamos porque podemos”, agregó.

El canciller reveló que Andrés Manuel López Obrador apoya la candidatura. “Si el pensara que algo es muy difícil no estaría en la presidencia, estamos acostumbrados a ir contra la adversidad. Los Juegos Olímpicos los estamos pensando para hacer valer los derechos de una generación que sigue a la nuestra, por los jóvenes que competirán en el 2036 o 2040, no por nosotros”, señaló.

Nota publicada en ESTO