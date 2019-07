The dive that sealed the deal for Dolores Hernandez and Carolina Mendoza (MEX). 💦🐬 #Napoli2019 #ToBeUnique #Universiade @ConddeMx



💻📱🖥 Watch the Universiade on https://t.co/8XfcaBi162 from 3 to 14 July! ☀🌋🍕 pic.twitter.com/wjYTVjCsBb