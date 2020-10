Mike Tyson y Jones Jr. se preparan para una "pelea real"

El legendario excampeón de los pesos pesados Mike Tyson, de 54 años, y Roy Jones Jr., de 51, aseguraron este jueves que su combate del 28 de noviembre en Los Ángeles será una verdadera batalla y no una simple exhibición.

Tyson abandonará su retiro de 15 años para este combate a puerta cerrada que, según se anunció el jueves, se celebrará en el Staples Center, la cancha de Los Angeles Lakers, recientes campeones de la NBA.

En una videoconferencia de prensa, ambos púgiles rebatieron ferozmente las voces que menosprecian el combate y afirmaciones como las del director ejecutivo de la Comisión Atlética de California (CSAC), Andy Foster, que recientemente dijo que este combate de ocho asaltos no sería una "pelea real".

"¿No es una pelea real? Es Mike Tyson contra Roy Jones. Vengo a pelear y espero que él venga a pelear y eso es todo lo que se necesita saber", declaró Tyson.

Jones, cuya última pelea fue en 2018 con una victoria por decisión unánime sobre Scott Sigmon, también rechazó la etiqueta de pelea de exhibición.

"El último tipo que intentó una exhibición con Mike Tyson cayó en el primer asalto", dijo Jones.

"¿Quién sube al ring con el gran y legendario Mike Tyson y piensa: "Esto es una exhibición"? ¿Guantes de doce onzas? ¿Sin protector de cabeza ¿En serio esto es una exhibición? Vamos, seamos realistas", afirmó.

Los boxeadores también mostraron su descontento con la decisión de la CSAC de que los asaltos duren dos minutos en lugar de tres.

"Estoy seguro de que tienen sus razones para hacerlo", dijo Tyson. "Pero, ya se sabe, las mujeres pelean durante dos minutos. Supongo que la Comisión tiene más influencia que yo. Simplemente estoy feliz de que hagamos esto".

Jones fue todavía más crítico con el formato. "No estoy contento para nada", afirmó. "Esto es para las mujeres. ¿Por qué hacemos asaltos de dos minutos? Somos dos de los mejores en esto. Dos minutos no son nada para mí o para él".

"Era un fantasma de mí mismo"

La expectativa alrededor de un posible regreso de Tyson al ring se aceleró a principios de este año al difundirse un video en el que lucía en buena forma durante un entrenamiento.

"La última vez que pesé 215 libras (97.5 kilos) tenía como 17 o 18 años", recordó Tyson. "Estoy realmente feliz con todo lo que he estado haciendo. Tengo una confianza total. Es asombroso. Estoy listo para hacer estas cosas".

Tyson sostuvo que no se parece en nada al peleador que fue sorprendentemente noqueado por el irlandés Kevin McBride en su último combate en Washington en 2005 con 38 años.

"Temía estar en el ring en ese momento", recordó. "Yo estaba peleando por motivos financieros. Estaba metido en drogas en ese entonces. Era una persona totalmente diferente".

"Aquel tipo en Washington era solo un fantasma de mí mismo. Estoy listo para hacer esto. Me siento muy bien y quiero que el mundo vea lo bien que estoy", afirmó.

Tyson concluyó su carrera con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts, mientras que Jones Jr., que fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004 y luchó por última vez en febrero de 2018, cuenta con un registro de 66-9 con 47 nocauts.

La pelea, que se difundirá por el sistema pay per view, será el primer evento deportivo que se dispute en el Staples Center desde la suspensión de la NBA y el resto de competiciones el pasado marzo a causa de la pandemia de coronavirus.

El combate de Tyson estaba originalmente previsto para celebrarse en el Dignity Health Sports Arena, en las afueras de Los Angeles, el 12 de septiembre, pero posteriormente fue retrasado a noviembre coincidiendo con el fin de semana en que Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias.