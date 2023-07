NBA México: Fecha, equipos y cuándo inicia la venta de boletos

Se hizo oficial que el mejor baloncesto del mundo vuelve a México el próximo mes de noviembre, cuando el Orlando Magic y los Atlanta Hawks se enfrenten en la Ciudad de México, como parte de la temporada regular de la NBA.

Como ya es costumbre en los años recientes, el Mexico City Game 2023 se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México y será el juego número 32 de la NBA en suelo azteca desde 1992, es decir, la mayor cantidad de encuentros que se disputan fuera de los Estados Unidos o Canadá.

Te podría interesar: Hijo de LeBron James sufrió un paro cardiaco mientras entrenaba

El compromiso luce alentador, pues será la cuarta ocasión que el Orlando Magic pisa territorio mexicano luego de que en 2012 cayera 85-80 contra los Pelicans, justamente en el encuentro de la NBA en México que fue el último en calidad de exhibición.

Posteriormente, vencieron 97-91 a los Bulls de Chicago y 96-89 al Jazz de Utah en 2018, ya dentro de la categoría de partidos dentro de la temporada regular.

Deportes ¿Quién es Jaime Jáquez Jr? El mexicano elegido en la primera ronda del Draft de la NBA

Como principales atractivos, el equipo de Florida actualmente cuenta con la primera selección global del Draft 2022 y Novato del Año 2022-2023 Paolo Banchero, así como el miembro del All Rookie de la NBA 2021-2022 Franz Wagner.

Por otro lado, será la primera vez que los Atlanta Hawks visiten México, aunque llegarán con altas expectativas al llegar por tercera ocasión consecutiva a los Playoffs, con estrellas de la talla de Trae Young y Dejounte Murray.

Vamos a México! 🇲🇽 pic.twitter.com/LercXOzQdJ — Osceola Magic (@OsceolaMagic) July 26, 2023

Se disputará en noviembre

El juego será el nueve de noviembre, pero durante toda esa semana la NBA realizará diferentes dinámicas sociales en México, como programas y clínicas de desarrollo por parte de integrantes de la mejor liga de baloncesto del mundo, además de activaciones para los fanáticos y un encuentro entre los Capitanes de la CDMX y Osceola Magic, filial del Orlando, como parte del calendario de la NBA G-League.

Business trip!



We're headed to Mexico City to play the Magic on November 9 🇲🇽 pic.twitter.com/EEAUnAJv0K — Atlanta Hawks (@ATLHawks) July 26, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los boletos estarán disponibles a partir del 14 de agosto para miembros exclusivos del NBA ID, y para el público en general desde el sábado 19 de agosto.

Publicado originalmente en ESTO