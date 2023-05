Julio Iglesias podría ganar su cuarto anillo de la NBA gracias a Miami Heat, ¿qué relación tienen?

El cantante Julio Iglesias, conocido por éxitos como “Hey”, “De niña a mujer” y “Me olvidé de vivir”, podría obtener su cuarto anillo de campeón con los Miami Heat que acaban de llegar a las finales de la NBA, así como lo escuchaste.

¿Pero si él no es jugador cómo ha conseguido tantos premios? Aquí te contamos la interesante historia de Julio Iglesias y su relación con este equipo de básquetbol.

Julo Iglesias, un amante de los deportes

El cantante español ha cosechado grandes éxitos a lo largo de su carrera musical. En su currículum figura que también fue futbolista, abogado, productor musical y empresario. Catalogado como uno de los artistas de habla hispana más reconocidos en todo el mundo, Julio también incursionó en el mundo del baloncesto.

Julio es poseedor de una parte de los Miami Heat por la amistad que tenía con Ted Arison, padre del dueño actual Micky Arison, actualmente posee el 2 por ciento, sin embargo, se le reconoce como uno de los miembros fundadores.

“Empecé teniendo un 7 por ciento, aunque cuando Ted me ofreció en una comida entre buenos amigos formar parte del equipo NBA que se iba a crear en Miami, quería que tuviera un 25 o un 30 por ciento. Me hizo ilusión y por amistad y mi gusto por el deporte acabé siendo socio, pero no tanto como él quería”, dijo en una entrevista para MARCA.

Julio Iglesias confiesa que mantiene una estrecha relación con Micky , quien regularmente lo invita a los partidos, y a quien ve como un verdadero amante del básquetbol.





¡Miami Heat es finalista de la NBA! Por lo que Julio Iglesias podrá conseguir su cuarto anillo de campeón como socio fundador del equipo.





“Micky se vuelca con los Heat porque es su gran pasión y se merece estas alegrías.Me insiste para que vaya con él a los partidos.Somos muy buenos amigos y me he alegrado especialmente por él”.

Y si bien acepta que no está muy implicado en el equipo, está de acuerdo en que cuando ve a los jugadores, habla con ellos y procura saber cómo están. En este sentido, admite que él no merece los anillos ya que el esfuerzo es del equipo, aunque no duda en decir que disfruta mucho cuando triunfa el Miami Heat.

“Yo no me merezco los anillos. Me alegro mucho, pero no me los merezco. El éxito es cosa de los jugadores, del equipo técnico, de todo el personal de los Heat, que es fantástico. De Pat Riley, que hace un trabajo maravilloso para que consigamos ganar la NBA”.

“A veces les veo, nos conocemos y algún abrazo les he dado por el pabellón, pero, claro, un abrazo al estómago, porque son como gladiadores, unos atletas increíbles”.

Entre los socios fundadores del Miami Heat figuran Julio Iglesias, Raanan Katz, Amancio Suárez y Robert Stures. Además, si el equipo logra hacerse con el campeonato, será el cuarto anillo del cantante.